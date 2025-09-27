في دورته الثالثة.. مهرجان الغردقة لسينما الشباب يؤكد نجاحه

الفن وسنينه

لا شك أن المهرجانات الفنية ولا سيما السينمائية منها التي يقوم عليها جهات متخصصة مهمة للغاية للفنانين ولصناع السينما على اختلاف تخصصاتهم ولصناعة السينما بوجه عام، حيث إن الهدف منها بعيدًا عن الاحتفالات والتكريمات والجوائز والريد كاربت، الارتقاء بفن السينما عن طريق اكتشاف وتشجيع المبدعين الموهوبين في كل أفرعها، وخلق حالة تنافسية مثيرة بينهم والفائز في النهاية السينما وجمهورها.

وفي هذا الإطار فإن كل مهرجان جديد يعد حدثًا سعيدًا لكل السينمائيين، خاصة عندما يكون مبشرًا، ويحمل طموحات وأفكارًا ورؤى مختلفة لصالح صناعة السينما والفنانين والسينمائيين وكل عاشقي الفن السابع.

سنة ثالثة نجاح

ولعل مهرجان الغردقة لسينما الشباب يمثل هذا النموذج الناجح الطموح من المهرجانات منذ دورته الأولى قبل عامين، برئاسة السيناريست القدير الجريء محمد الباسوسي وكتيبته المتفاهمة، وعلى رأسها الصديقان العزيزان الكاتبان الصحفيان قدري الحجار مدير المهرجان وأحمد النجار رئيس المركز الصحفي، بما يشبه الحلم الذي كبر واتسع وتبلور أكثر مع دورته الثانية الأكثر تميزًا من سابقتها العام الماضي.

وها هو ذا في دورته الثالثة هذا العام والتي افتتحت أول أمس بأوبريت مصر الحضارة والتاريخ، غناء جلال غالي وكلمات عمرو هشام وألحان صبري جلال وتوزيع عمرو العزبي في احتفالية رائعة، احتضنها فندق صن رايز جاردن بيتش لمالكه رئيس اتحاد الغرف السياحية حسام الشاعر راعي المهرجان للعام الثالث على التوالي، بمدينة الغردقة الساحرة ويستمر حتى 30 من سبتمبر الجاري.

بحضور مسئولين عن وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر الراعيين للمهرجان، وكوكبة من نجوم الفن والسينمائيين من مصر والدول العربية والأجنبية، منهم غادة عادل ومحمد ممدوح ونيكول سابا ورانيا فريد شوقي ونيرمين الفقي وعبير صبري ومي سليم وإيهاب فهمي وأحمد وفيق والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج الدكتور محمد العدل والنقاد والصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية..

وقامت الإعلامية إنجي علي والفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين بتقديم فقرات حفل افتتاح المهرجان، الذي يأتي هذا العام بطموحات أكبر وأحلام أوسع ليؤكد نجاحه السابق ويعزز مكانته على خريطة المهرجانات السينمائية المحترمة بمصر والوطن العربي، رغم التحديات والأزمات وضعف الدعم والتمويل في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها مصرنا الحبيبة.

غادة ونيكول وممدوح

استمرارًا لسلسلة المكرمين من الفنانين وصناع السينما الذين أثروا سينما الشباب، يكرم المهرجان هذا العام النجوم غادة عادل ومحمد ممدوح ونيكول سابا، وكان في دورتيه السابقتين قد كرم النجوم هاني سلامة والسورية سلاف فواخرجي واللبنانية دياموند بوعبود، والمنتجين جابي خوري وهشام عبد الخالق والمخرجة ساندرا نشأت.

يتنافس على جوائز المهرجان 52 فيلمًا من 30 دولة في المسابقات المختلفة.. الأفلام الطويلة والقصيرة والطلبة والجائزة الخضراء 'البيئة' والفيلم السياحي، منها 9 أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة منها الفيلم المصري الروسي الإماراتي المشترك موسكو كايرو في عرضه الدولي الأول، بطولة مجموعة من الفنانات الروسيات مع منذر رياحنة وأحمد عزمي وياسر الطوبجي وأيمن منصور وأحمد جمال سعيد وإخراج خالد مهران. والفيلم السعودي هجير إخراح سارة طالب..

ويرأس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة الموسيقار راجح داوود، ويشارك فيها من مصر الفنانة نيرمين الفقي، وتترأس الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، في حين يتولى المونتير الدكتور يوسف الملاخ رئاسة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة ومعه الفنان إيهاب فهمي والمنتج الأردني محمد العبادي.

يخصص المهرجان قسمًا خاصا للسينما الروسية، يعرض فيه 5 أفلام ما بين الروائية والوثائقية تحت عنوان يوم لسينما الروسية.

يعقد المهرجان عدد من الندوات والماستر كلاس منها ندوات المكرمين الثلاثة، وندوة بعنوان: الإنتاج السينمائي العربي المشترك.. حلم متى يتحول إلى واقع؟ بمشاركة عدد من صناع السينما من مصر وبعض الدول العربية..

وندوة شباب الدراما المصرية وأحلامهم السينمائية يشارك فيها مجموعة من المواهب الشابة التي لمعت في الأعمال التليفزيونية الأخيرة، وندوة عن العلاقة بين السياحة والسينما، وندوة جديدة من نوعها بعنوان: الغارمات والسينما، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

كما ينظم المهرجان احتفالية خاصة بالمخرج الكبير الراحل الدكتور سمير سيف، بعرض مشروع تخرجه من المعهد العالي للسينما، كذلك يقيم مهرجان الغردقة لسينما الشباب عددًا من الورش السينمائية في كتابة السيناريو والإخراج.

