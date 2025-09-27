تخفيف حكم السجن بحق عاطل متهم بحيازة مخدرات في السلام إلى 3 سنوات

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول استئناف عاطل على حكم حبسه، وقضت بتخفيف الحكم من المشدد 7 سنوات إلى المشدد 3 سنوات بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة وإحراز سلاح نارى بدائرة قسم شرطة السلام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة متخذا من دائرة قسم شرطة السلام مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وعثر بحيازته على المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر محضر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

