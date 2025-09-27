السبت 27 سبتمبر 2025
إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار في مخدر الآيس

أحالت نيابة الجيزة تشكيلا عصابيا مكونا من عاطل وزوجته وشقيقة زوجته بالعجوزة، لاتهامهم بالاتجار في مخدر الآيس، للمحاكمة الجنائية. 

تورط عاطل وزوجته وشقيقتها في الاتجار بالمواد المخدرة بالعجوزة

البداية كانت بورود معلومات لرجال المباحث بإشراف العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، تفيد تورط عاطل وزوجته وشقيقتها في الاتجار بالمواد المخدرة بالعجوزة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس  وهواتف، ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بعرض المضبوطات على المعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عنه، واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة. 

