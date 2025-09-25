تفاصيل إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات بالوادي الجديد.. موعد افتتاحه والهدف منه ومميزاته.. وخطة للتوسع بالمحافظات لتوفير الوقت والجهد على المتقدمين للاختبارات

يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة الحالية للانتهاء من إعداد مركز تقييم القدرات والمسابقات في محافظة الوادي الجديد، حيث يعد أول فروع مراكز تقييم القدرات والمسابقات والذي يتم إنشاؤه في المحافظات

ومن خلال السطور التالية، نستعرض تفاصيل وموعد افتتاح إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات في الوادي الجديد والهدف من إنشاء المركز.

فكرة إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات في الوادي الجديد

وجاءت فكرة إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات وفقًا لتصريحات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل بهدف تسهيل إجراءات التعيين في المحافظات الإقليمية،مؤكدا أن الكثير من أبناء محافظات الصعيد أثناء ترشيحه للاختبارات يتحمل عناء السفر إلى المركز الرئيسي بالقاهرة لتلقي الاختبارات، موضحًا أن مركز تقييم القدرات والمسابقات في الوادي الجديد سيقدم الخدمات لمحافظات الصعيد

الهدف من إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات في محافظة الوادي الجديد

وان الهدف من إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات في محافظة الوادي الجديد حتى يتم توفير الوقت والجهد علي أبناء محافظات الصعيد والراغبين في الالتحاق بوظائف في الجهات الإداري بالدولة والذي يتم ترشيحهم للاختبارات وذلك لتلافي مشقة السفر.

وأكد أن الجهاز يعكف خلال الفترة المقبلة على إنشاء مراكز اخرى في المحافظات أخرى سواء أكانت حدودية أو أصلي لمساعدة المواطنين في إجراءاتهم على الوظائف المتقدمين لها دون عناء مشقة السفر.

موعد افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات في محافظة الوادي الجديد

ويتم إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات في محافظة الوادي الجديد وذلك في المقر السابق لمديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة ومن المتوقع أن يتم افتتاحه بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي في أكتوبر القادم، وسيتم عقد الاختبارات الالكترونية للمتقدمين لوظائف في الحكومة مطلع العام المقبل

مركز تقييم القدرات والمسابقات والتابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعد أحد المراكز المهمة والذي تم افتتاحه 9 يوليو 2019 من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وهو الذي لعب دورا فعالًا خلال الفترة الماضية وذلك في اختيار الموظف الأنسب للعمل بالجهاز الإداري بالدولة.

وكان الهدف من إنشاء مركز «تقييم القدرات والمسابقات» إيجاد منظومة إلكترونية متكاملة مميكنة لا تسمح بالتدخل البشري، وهي منظومة تم تقييمها من قبل الرخصة الدولية لقيادة الأعمال وتعتمد على عدد من بنوك الأسئلة في كافة التخصصات لضمان المساهمة في تطوير وتحديد قدرة الموظفين على النحو الذي يواكب قدرات الدولة.

وأنشأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مركز تقييم القدرات والمسابقات، استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب والترقي ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة، كما أنشأ الجهاز المنظومة الإلكترونية.

على أن يكون النظام مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري ثم عمل على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أية مشكلات أو أعطال أثناء اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف.

الرخصة الدولية لقيادة الأعمال المُمثل الإقليمي لجامعة ميزورى الأمريكية

كما حصل مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز على الاعتماد الدولي من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال المُمثل الإقليمى لجامعة ميزورى الأمريكية، ليس ذلك، بل خضع المركز للتحقيق من كفاءته محلي ودولي وتم استخدامها في تقييم عدد من الموظفين في عدد من الجهات الإدارية.

وتجري عملية الاختبارات في المركزاعتمادًا على «الاختبارات» في المعلومات العامة واللغة الإنجليزية والعربية والحاسب الآلي، وتم وضع تلك الأسئلة -كما ذكر في السابق- من قبل أساتذة وخبراء متخصصين تم التعاقد معهم من قبل الجهاز ويتم تغييرهم باستمرار.

كما يتم عمل ما يسمي ببطاريات أسئلة (بنك أسئلة) والجهاز يقوم بالتبديل بين البطاريات كما لا يوجد امتحان متشابه مع الآخر ولا يتم تكرار تلك الأسئلة بين الامتحان والآخر.

النوع الثاني من الاختبارات هو التخصصي والذي يتم بالتنسيق بين الجهاز والجهة التي تريد الموظفين لديها أو المتقدمين لوظائف لديها حيث إن هناك جهات تقوم بإعطاء أسئلة للجهاز.

ويقوم الجهاز بضم تلك الأسئلة ضمن الأسئلة التي يقيم على أساسها الموظف، والعنصر البشري لا يوجد له أي دور في مركز تقييم القدرات والمسابقات والمركز مميكن بالكامل وجميع مراحل التقييم تتم بشكل إلكتروني».

الهدف من إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات

ويأتي الهدف من إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات أن يكون مؤمنا ضد أي تدخل بشرى، لضمان تحقيق هدفه، والذي يتمثل في توفير آلية موضوعية لتقييم قدرات الموظفين والمتقدمين لشغل الوظائف الحكومية بما يحقق أكبر قدر من العدالة والنزاهة والشفافية لصالح الجميع.

وتم إعداد اختبارات التقييم بالتعاون مع أساتذة جامعات وخبراء متخصصين في هذا المجال بناء على معايير الاختيار والشروط الواجب توافرها في القيادة المحلية، ومن المقرر أن يخضع المتقدم لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبار الجدارات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.