رئيس الإنجيلية: البريق لا يكفي بل الثبات في الإيمان يحفظ الحياة الروحية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال افتتاح الكنيسة الإنجيلية بعزبة شاهين بمحافظة المنيا، بعد تجديدها وإعادة بنائها بالكامل، وذلك وسط أجواء من الفرح والبهجة.

حضر الاحتفال القس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رزق الله نوح، نائب رئيس السنودس، والقس عماد بطرس، رئيس مجمع المنيا المشيخي، والقس نبيل صموئيل، رئيس مجلس كنيسة عزبة شاهين، كما شارك من أعضاء البرلمان المصري بالحضور الأستاذ أشرف عبد العزيز، والأستاذ على إسماعيل بدوي، إلى جانب العمدة عثمان منتصر، عمدة البرجاية، والعمدة أحمد جابر، عمدة صفط الشرقية، والشيخ العمدة رجائي توفيق، عمدة صفط اللبن بالمنيا، فضلًا عن عدد من قيادات السنودس ومجمع المنيا المشيخي، والقسوس والخدام، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وشعب الكنيسة.

وفي كلمته، قدّم الدكتور القس أندريه زكي خالص التهنئة إلى شعب الكنيسة بمناسبة إعادة افتتاحها، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا اليوم المميز، ومشيدًا بجهود جميع من بذلوا جهدًا مخلصًا في إعادة بنائها وتجديدها. وأكد "أن الحياة الروحية تقوم على العمل الجاد والكفاح، وليست على ثقافة الاستسهال"، مستشهدًا بمثل السيد المسيح عن الحكيم الذي بنى بيته على الصخر في مقابل الجاهل الذي بناه على الرمل.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: "بين الأبيض والأسود يظل أخطر الألوان هو الرمادي، لأنه يمثل المبررات التي تدفع الإنسان لبناء بيته على الرمل. فالبريق الخارجي لا يكفي، بل إن العمق الروحي والثبات في الإيمان هما ما يحفظان حياتنا الروحية." وختم كلمته قائلًا: "الرب يبارك عملكم وحياتكم، ويجعل من هذه الكنيسة منارة للإيمان والخدمة والمحبة."

