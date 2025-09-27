التنسيق الحضاري يطلق مشروع "حكاية شارع" في بورسعيد

أطلق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، مشروع "حكاية شارع" في محافظة بورسعيد، ضمن سلسلة ذاكرة المدينة.

مشروع حكاية شارع

ويهدف مشروع حكاية شارع لعكس التاريخ الوطني العريق لشوارع المدينة الباسلة، وتحوّل شوارعها إلى شواهد حيّة تحفظ ملامح الهوية المصرية وتبرز قيمها التاريخية والثقافية.

ويعد المشروع أحد الجوانب الرئيسية لمبادرة "ذاكرة مدينة" التي ينفذها الجهاز بهدف الحفاظ على الذاكرة الجمعية وتعزيز الهوية البصرية للمدن المصرية.

ويهدف المشروع إلى توثيق أسماء الشوارع والميادين التي تحمل اسماء رموز وطنية أو شخصيات عامة بارزة في تاريخ مصر، إلى جانب الشوارع المرتبطة بأحداث كبرى لا تزال راسخة في وجدان الشعب.

ويتم ذلك من خلال وضع لافتات تعريفية تتضمن نبذة عن الشخصية أو الحدث، مدعومة برمز استجابة سريع (QR code) يتيح للمواطنين والزوار الوصول إلى محتوى رقمي موسع عبر المنصات الإلكترونية للجهاز تضم كل المعلومات عن أصحاب هذه الشوارع وسبب التسمية.

رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجهاز أن إطلاق المشروع في بورسعيد له دلالة خاصة، كونها مدينة ذات قيمة تاريخية وحضارية فريدة، ارتبط اسمها بالمقاومة الشعبية والبطولات الوطنية عبر مختلف المراحل.

وأضاف أن شوارع بورسعيد تمثل سجلًا مفتوحًا لذاكرة مصر الحديثة، وأن المشروع يسعى إلى إبراز هذه الذاكرة للأجيال الجديدة في صورة مبسطة ومبتكرة.

يأتي مشروع "حكاية شارع" استكمالًا للمبادرات التي أطلقها الجهاز ضمن مشروع "ذاكرة مدينة"، مثل مبادرة "عاش هنا" التي توثق الأماكن المرتبطة برموز الفكر والفن والسياسة، ومبادرة "هوية مصر" التي تركز على الحفاظ على القيم الجمالية والبصرية في الفضاء العام.



ويستهدف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري تعميم التجربة على مختلف المحافظات المصرية، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني ونشر الوعي المجتمعي بأهمية التراث المادي والمعنوي، وتحويل الشوارع المصرية إلى متحف مفتوح يروي عبر تفاصيله قصص الشخصيات والأحداث التي صنعت تاريخ الوطن.

