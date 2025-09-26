وزير الكهرباء: التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة يتطلب تعاونًا دوليًا

تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر العام 21 لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية APUA بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، والذي يشهد انتقال رئاسة المنظمة إلى مصر، والاحتفال بالذكرى 55 لتأسيس إتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية.

المؤتمر العام 21 لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية

ويعقد المؤتمر هذا العام بعنوان "افريقيا وتحديات التحول الطاقي " ويستمر على مدار الفترة من 26 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر،وذلك فى اطار الإلتزام المصرى بقيادة مستقبل الطاقة الطموح في أفريقيا وثقة المجتمع الأفريقي والدولي في قدرة مصر على قيادة الحوار حول مستقبل الطاقة بالقارة الأفريقية.

بدأت اليوم الجمعة الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر واجتماع المجلس التنفيذي للأتحاد لمناقشة جدول الاعمال، وتنعقد غدا السبت الجمعية العامة بحضور كافة اعضاء المنظمة من شركات الكهرباء، ويُعد المؤتمر واحدًا من أهم الأحداث الدولية في قطاع الطاقة الإفريقية وأحد المنصات الهامة التي تجمع كافة الاطراف المعنية بصناعة الطاقة في أفريقيا.

حيث يتم التشاور والتباحث حول القضايا والفرص والتحديات في قطاع الكهرباء والطاقة، ويجمع الوزراء المعنيين بالكهرباء والطاقة في الدول أعضاء الاتحاد ورؤساء شركات الكهرباء الافريقية، وصناع السياسات، وكبار المسئولين، والخبراء، وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين وممثلي الشركات المحلية والعالمية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير البنية التحتية للطاقة المستدامة في إفريقيا.

إصلاحات قطاع الطاقة والحوكمة والاستدامة لشركات الطاقة الافريقية

ويتم افتتاح المؤتمر على المستوى الوزاري صباح الأربعاء المقبل بالقاهرة ويناقش عدة محاور رئيسية من بينها التحول في مجال الطاقة وإصلاحات قطاع الطاقة والحوكمة والإستدامة لشركات الطاقة الأفريقية ومستقبل قطاع الطاقة الافريقي، ويستهدف المؤتمر مناقشة التحديات والفرص في قطاع الطاقة الإفريقي، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتحسين كفاءة مرافق الطاقة، وكذلك بعض الفعاليات والمنتديات رفيعة المستوى، ومن أبرزها منتدى الحوكمة والقيادة للمدراء التنفيذيين، ومنتدى سوق الكهرباء الإفريقية الموحد (AfSEM)، بالاضافة إلى جلسات حوارية رفيعة المستوى، وورش عمل متخصصة، وعروضًا تقنية حول التحول في الطاقة والتحديات التي تواجه شركات الكهرباء الافريقية ودور المرأة في قطاع الكهرباء في أفريقيا وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات، ويشمل المؤتمر زيارات ميدانية لمشاريع الطاقة الرائدة في مصر، والتي تُبرز جهود مصر في التحول نحو الطاقة الخضراء.

تدعيم شبكات نقل الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية تعزيز التعاون بين الأشقاء فى أفريقيا لمواجهة التحديات حيث لا يمكن لدولة بمفردها أن تحقق التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة.

وأوضح أنه يجب علينا العمل معًا لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات مثل تخزين الطاقة والتغلب على التحديات المالية وتدعيم شبكات نقل الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي.

وأوضح الالتزام بدعم التحول الطاقي في إفريقيا والتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة فى مصر، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 واستمرار العمل لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.

عرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة من الشركات المصنعة الوطنية

جدير بالذكر، إقامة معرض مصاحب للمؤتمر، لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة من الشركات المصنعة الوطنية والدولية لمعدات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى أبرز مقدمي الخدمات الاستشارية.

يذكر أن اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية (APUA) يستهدف منذ إنشاؤه دعم تطوير وتكامل أنظمة الكهرباء الأفريقية عن طريق الربط الكهربائى بين شبكات البلدان الأفريقية وتبادل الخبرات فيما بينها واستغلال مصادر الطاقة بكفاءة بما يضمن المصلحة المشتركة لكل الأعضاء وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتشجيع صناعة مهمات الكهرباء داخل إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.