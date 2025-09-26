وزير الكهرباء: الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حق أصيل لكل دولة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستفادة من الطاقة الذرية واستخداماتها السلمية حق اصيل لكل دولة ولكل شعب، فى إطار تحقيق الفائدة العامة والشراكة بين الشعوب فى جنى ثمار التقدم العلمي والتكنولوجي.

الجلسة العامة لمنتدى الأسبوع الذرى العالمى

وأضاف وزير الكهرباء، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى الأسبوع الذرى العالمى المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو، بحضور وفود من 105 دول حول العالم، أن قرار القيادة السياسية بدخول مصر إلى عالم التكنولوجيا النووية المستخدمة فى توليد الطاقة الكهربائية فى ضوء البرنامج النووي المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وبدأ العمل فى مشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء بالشراكة والتعاون مع الأشقاء فى روسيا الاتحادية، وفى ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين والشعبين المصرى والروسى.

الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية

وأشار إلى أن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية بما يتوافق مع رؤيتها ۲۰۳۰، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحا حرص الدولة على توظيف الخبرات والكوادر المؤهلة والمرافق البحثية المتميزة لتعزيز مقاصد الاستخدامات السلمية على المستويين العربي والإفريقي من خلال العضوية في كل من: الهيئة العربية للطاقة الذرية، واتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي.

