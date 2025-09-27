السبت 27 سبتمبر 2025
حوادث

النيابة تعاين مكان انقلاب ميكروباص بالوايلي

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

 انتقل فريق من نيابة الوايلي لمعاينة حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق رمسيس بالوايلي في محافظة القاهرة، مما أسفر عن إصابة 3 اشخاص تم نقلهم إلى المستشفى القبطي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ على السائق.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الوايلي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وفرق المرور إلى مكان الواقعة.

وتواصل الأجهزة المختصة جهودها لرفع آثار الحادث من الطريق، وتنظيم حركة المرور.

تم تحرير محضر بالحادث، وتجرى التحقيقات للوقوف على الأسباب والملابسات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

