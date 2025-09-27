السبت 27 سبتمبر 2025
رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي والقناة الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يستضيف مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، نظيره بيرنلي علي ملعب "الاتحاد" في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، موسم 2025-2026.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية. 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام بيرنلي 

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 2.

ويتواصل غياب النجم المصري عمر مرموش عن مباريات مانشستر سيتي نتيجة الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب مصر في شهر سبتمبر الجاري.


ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، في حين أن بيرنلي يمتلك 4 نقاط في المركز السادس عشر.

