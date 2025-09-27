ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة التاسعة

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتقاسم صلاح محسن وعبد الرحيم دغموم لاعبي المصري البورسعيدي صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل افتتاح الجولة التاسعة.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بـ 4 مواجهات بين المقاولون ضد كهرباء الإسماعيلية، وزد ضد حرس الحدود، والمصري ضد بتروجيت، وبيراميدز ضد طلائع الجيش.

وتستكمل الجولة غدا الأحد بثلاث مواجهات بين مودرن سبورت ضد فاركو، ووادي دجلة ضد سموحة، وغزل المحلة ضد إنبي.

وتختتم الجولة يوم الإثنين بمواجهات الإسماعيلي ضد البنك الأهلي، والجونة ضد سيراميكا كليوباترا، والأهلي ضد الزمالك في مباراة القمة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة التاسعة

1- صلاح محسن، المصري، 4 أهداف

1- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف

2- عمر الساعي، المصري، 3 أهداف

2- أحمد فاروق، وادي دجلة، 3 أهداف

2- منذر طمين، المصري، 3 أهداف

2- عدي الدباغ، الزمالك، 3 أهداف

2- تريزيجيه، الأهلي، 3 أهداف

مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري

السبت 27 سبتمبر 2025

المقاولون العرب ضد كهرباء الإسماعيلية – 5:00 مساءً

زد ضد حرس الحدود – 5:00 مساءً

المصرى ضد بتروجت – 8:00 مساءً

بيراميدز ضد طلائع الجيش – 8:00 مساءً

الأحد 28 سبتمبر 2025

مودرن سبورت ضد فاركو– 5:00 مساءً

وادى دجلة ضد سموحة – 8:00 مساءً

غزل المحلة ضد إنبى – 8:00 مساءً

الاثنين 29 سبتمبر 2025

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي – 5:00 مساءً

الجونة ضد سيراميكا – 5:00 مساء

الأهلى ضد الزمالك – 8:00 مساءً

الاتحاد السكندري - (راحة)

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

