ثنائي المصري يتقاسمان صدارة هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتقاسم صلاح محسن وعبد الرحيم دغموم لاعبا المصري البورسعيدي صدارة جدول هدافي الدوري الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم في الجولة الثامنة.

ويشهد اليوم الاثنين إقامة 3 مباريات في افتتاح الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري موسم 2025-2026.

ويستضيف ملعب السويس الجديد مباراة فاركو مع المصري في الخامسة مساء، كما يواجه فريق بتروجت نظيره غزل المحلة على ملعب عثمان أحمد عثمان في الثامنة مساء، ويستضيف ملعب القاهرة الدولي لقاء زد مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- صلاح محسن، المصري، 4 أهداف

1- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف

2- عمر الساعي، المصري، 3 أهداف

2- أحمد فاروق، وادي دجلة، 3 أهداف

2- منذر طمين، المصري، 3 أهداف

3- إسماعيل أورو أجورو، طلائع الجيش، هدفان

3- بابي بادجي، سموحة، هدفان

3- علي سليمان، كهرباء الإسماعيلية، هدفان

3- صامويل أمادي، سموحة، هدفان

3- بدر موسى، بتروجت، هدفان

3- أحمد عاطف، زد، هدفان

3- محمود دياسطي، وادي دجلة، هدفان

3- محمد شريف حتحوت، إنبـي، هدفان

3- محمد السيد شيكا، كهرباء الإسماعيلية، هدفان

3- عبد الله السعيد، الزمالك، هدفان

3- حسام حسن، مودرن سبورت، هدفان

3- ناصر ماهر، الزمالك، هدفان

3- أحمد حامد شوشة، غزل المحلة، هدفان

3- عمرو السولية، سيراميكا كليوباترا، هدفان

3- تريزيجيه، الأهلي، هدفان

3- عدي الدباغ، الزمالك، هدفان

3- أحمد سيد زيزو، الأهلي، هدفان

3- وليد الكرتي، بيراميدز، هدفان

3- شيكو بانزا، الزمالك، هدفان

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

الاثنين 22 سبتمبر

فاركو ضد المصري البورسعيدى..5 مساء - ستاد السويس الجديد

زد ضد الاتحاد السكندري..8 مساء - ستاد القاهرة الدولي

بتروجت ضد غزل المحلة..8 مساء - ستاد المقاولون العرب

الثلاثاء 23 سبتمبر

حرس الحدود ضد الأهلى..5 مساء - ستاد الكلية الحربية

الزمالك ضد الجونة..8 مساء - ستاد القاهرة

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب..8 مساء - ستاد جهاز الرياضة

الأربعاء 24 سبتمبر

إنبى ضد الإسماعيلى..5 مساء - ستاد المقاولون العرب

سيراميكا ضد مودرن سبورت..8 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

البنك الأهلى ضد وادى دجلة..8 مساء - ستاد القاهرة

الأربعاء 3 ديسمبر

كهرباء الاسماعيلية ضد بيراميدز..8 مساء - ستاد الإسماعيلية

سموحة - راحة

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

