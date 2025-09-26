السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عبد العاطي يؤكد أهمية التواصل مع المصريين بالخارج ويطالب المقيمين بالولايات المتحدة بالالتزام بالقوانين

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، بعدد من أبناء الجالية المصرية في نيويورك، وذلك في إطار الحرص على التواصل المباشر مع أبناء الوطن بالخارج على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رحب الوزير عبد العاطي بأبناء الجالية المصرية، معربًا عن التقدير لدورهم الفاعل في دعم الروابط الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، وإسهامهم في تعزيز صورة مصر في المجتمع الأمريكي. 

كما أشاد بالمشاركة الإيجابية لرجال الأعمال من أبناء الجالية في المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي الذي انعقد في القاهرة خلال مايو الماضي بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية، باعتباره نموذجًا للتفاعل البناء بين الدولة والجاليات المصرية في الخارج بما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لرعاية مواطنيها بالخارج وتوفير الخدمات القنصلية على نحو سريع وميسّر، مشيرًا إلى عملية التطوير الجارية في الخدمات المقدمة من خلال التوسع في التحول الرقمي وإطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المصريين في الخارج وتذليل أية عقبات قد تواجههم.

كما أكد الوزير على اهتمام الدولة بالتواصل المستمر مع مختلف فئات المصريين بالخارج، لافتًا إلى النجاح الذي حققته النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج الذي انعقد بالقاهرة يومي ٣–٤ أغسطس ٢٠٢٥، باعتباره منصة للحوار المباشر مع الجاليات المصرية ومناقشة رؤاهم وتطلعاتهم، وما أثمر عنه من توصيات عملية تعكس الشراكة الوثيقة بين الدولة وأبنائها بالخارج. 

وفي سياق متصل، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل في الولايات المتحدة، منوهًا بأن عدم الالتزام قد يترتب عليه تبعات قانونية تشمل الغرامات أو إنهاء الإقامة أو الترحيل أو الحظر، مؤكدًا أن الالتزام بالقانون هو الضمان الحقيقي لحماية المواطنين بالخارج وصون أوضاعهم القانونية.

واختتم الوزير عبد العاطي اللقاء بالتعبير عن اعتزازه بالدور الوطني للجالية المصرية في الولايات المتحدة، مؤكدًا أنهم يمثلون جسرًا مهمًا للتواصل بين الشعبين المصري والأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي الجالية المصرية فى نيويورك نيويورك المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي

مواد متعلقة

وزير الخارجية: مصر تسعى لتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي

وزير الخارجية يلتقي قيادات اللجنة اليهودية الأمريكية

وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان

الأكثر قراءة

الأمن يفحص فيديو "زومبي المنوفية"

أفضل لاعب في العالم، أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب الأهلي الجديد

الشهامة لا تعرف العمر، الحاج حسن الصعيدي يرحل بطلًا في حريق مصنع المحلة

حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

تشييع جثمان بطل التايكوندو محمود مدحت بعد مصرعه في حريق مصنع المحلة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انفصال شيماء سيف وزواج رانيا يوسف، أبرز مفاجآت حفل زفاف نجل بيومي فؤاد

تفسير رؤية الجامعة في منام العزباء وعلاقتها بنجاح العلاقات العاطفية

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

ضوابط صارمة على أصحاب المصانع المنتجة للسلع التموينية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجامعة في منام العزباء وعلاقتها بنجاح العلاقات العاطفية

من قصص القرآن الكريم، خطيئة 70 من علماء بني إسرائيل انتخبهم موسى لميقات ربه

أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع على الطعام وفوائده

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads