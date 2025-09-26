الجمعة 26 سبتمبر 2025
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع محي الدين سالم وزير خارجية السودان، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 

وأكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ودعمها، ومنوهًا بحرص مصر على التفاعل الإيجابي مع مختلف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والعمل علي المزيد من تعميق وتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وتطرق اللقاء للأمن المائي، حيث أكد الوزيران على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب نهر النيل، وشددا على ضرورة الالتزام التام بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام  للإجراءات الأحادية في نهر النيل. 

