رانيا يوسف: أول مرة أحب كنت بالثانوية، ونور الشريف قالي إنتي هتبقي نجمة جامدة

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن أول قصة حب في حياتها، مؤكدة أنها كانت في مرحلة الثانوية العامة قائلة: “أول مرة أحب كنت في ثانوية عامة اتعرفت على ولد قمر جدا كنت في المعمورة وكان ولد لطيف جدا وحبينا بعض واتقدملي علشان يخطبني بس محصلش نصيب”.

وأضافت خلال لقائها مع روتانا: “كان عايزني أبقى محجبة وفرض عليا شروط غريبة فحسيت إنه لا مش هينفع مع إني كنت بحبه جدا وهو كمان وبعدها بقينا صحاب وهو اتجوز وخلف بنتين”.

وأكدت رانيا يوسف أنها شعرت لأول مرة أنها تتمنى أن تكون ممثلة بعد مسلسل الحاج متولي لأن الفنان نور الشريف كان يشجعها وقال لها: "إنتي هتبقي نجمة جامدة أوي"، ساعتها حسيت اني موهبة بجد.

وأعلنت الفنانة رانيا يوسف، زواجها من المخرج أحمد جمال، وذلك بعد ظهورهما معًا للمرة الأولى مساء الخميس 25 سبتمبر 2025 خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد في القاهرة.

في هذا السياق، أكدت “رانيا” في تصريحات لـبرنامج ET بالعربي، زواجها، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوصول الثنائي إلى الحفل وهما يمسكان بأيدي بعضهما، قبل أن تتوقف رانيا يوسف لالتقاط الصور مع محبيها وسط ترحيب الحضور.

واختارت رانيا لهذه المناسبة إطلالة لافتة بفستان بنفسجي حيوي مكشوف الأكتاف ومصمم بقصة ضيقة أبرزت رشاقتها، فيما أضافت لمسة من بارتداء عقد من الألماس منحها إطلالة راقية وجاذبة.

