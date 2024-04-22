أودينيزي يعين الأسطورة الإيطالية فابيو كانافارو مديرًا فنيًا حتى نهاية الموسم

أعلن نادي أودينيزي الإيطالي، تعين فابيو كانافارو مديرًا فنيًا للفريق خلفا لجابرييلي تشيوفي الذي أقيل عن القيادة الفنية للفريق مؤخرا.

ويمتد عقد كانافارو حتى نهاية الموسم الحالي.

وأعلن فريق أودينيزي عن تعيين المدرب الجديد عبر الصفحة الرسمية على منصة "أكس".

وتعد تجربة أودينيزي هي الأولى لصاحب الـ50 كمديرًا فنيًا لأحد فرق دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ويحتل حاليا الفريق الإيطالي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة من الفوز في مباراتين والتعادل في 16 لقاء والخسارة في 12 مباراة مما يجعله علي وشك الهبوط للدرجة الأدنى.

ويأمل مسئولو اودينيزي الهروب من شبح الهبوط بعد تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الحالي.

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الدوري الإيطالي، خطف فريق هيلاس فيرونا فوزا قاتلا أمام ضيفه أودينيزي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإيطالي.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور وفضل كلا منهما في الوصول إلى مرمى الآخر، حتى الدقيقة 90 التي شهدت إحراز فيرونا هدفا قاتلا عن طريق دييجو كوبولا، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ترتيب فيرونا وأودينيزي في جدول ترتيب الدوري الإيطالي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد هيلاس فيرونا إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 28 نقطة في المركز السابع عشر.

ميلان ضد الإنتر، يحتضن سان سيرو في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الاثنين، مباراة ديربي الغضب بين إنتر وميلان، في الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي.

تشكيل ميلان المتوقع أمام إنتر

ومن المتوقع أن يدخل ستيفانو بيولي مدرب ميلان، في مباراة الانتر بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز- ماتيو جابيا- فيكايو توموري- دافيد كالابريا.

خط الوسط: تيجاني ريجندرز- إسماعيل بن ناصر- رافاييل لياو- روبين لوفتس تشيك- كريستيان بوليسيتش.

خط الهجوم: أوليفير جيرو.

تشكيل إنتر المتوقع ضد ميلان

و المتوقع أن يدخل سيموني إنزاجي المدير الفني لانتر مباراة ميلان بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بينجامين بافارد- فرانشيسكو أتشيربي- أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دارميان- نيكولو باريلا- هاكان تشالهالونجو- هنريك مختيريان- فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام- لاوتارو مارتينيز.

ويحل الإنتر ضيفًا على جاره ميلان مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "سان سيرو"، فى ديربي الغضب ضمن منافسات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023-2024.

موعد مباراة ديربي الغضب في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ديربي ميلان بين الإنتر وآي سي ميلان في ديربي الغضب مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 9:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدوري الإيطالي، على أرضية ستاد سان سيرو.

القنوات الناقلة لمباراة ديربي ميلان بالدوري الإيطالي

من المقرر أن تذاع مباراة ديربي ميلان “ديربي الغضب” في الدوري الإيطالي، على قناة AD SPORTS Premium 1 الناقلة الحصرية للقاء في الكويت والعالم العربي.

ترتيب إنتر ميلان وآي سي ميلان في الدوري الإيطالي

يتواجد فريق إنتر ميلان في المركز الأول بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة، وعل بعد 14 نقطة من المركز الثاني فريق آي سي ميلان الذي يملك 69 نقطة.