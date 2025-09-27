السبت 27 سبتمبر 2025
حوادث

خلال ساعات، محاكمة تشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق في السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة  اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة عاطليْن بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، بدائرة قسم شرطة السلام.


تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغًا من موظف يفيد بتعرض شقته للسرقة خلال وجوده بالعمل وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة تبين وجود كسر في باب الشقة وبعثرة محتوياتها، وبتشكيل فريق تحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين.


عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام من ضبط المتهمين.


وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب وتكوينهما تشكيلًا عصابيًّا تخصص في سرقة المساكن وأرشدا عن المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

