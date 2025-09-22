الإثنين 22 سبتمبر 2025
حوادث

27 سبتمبر موعد محاكمة تشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق في السلام

محكمة
محكمة

حددت  محكمة جنايات القاهرة 27 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، بدائرة قسم شرطة السلام. 


تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من موظف يفيد بتعرض شقته للسرقة خلال تواجده بالعمل وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة تبين وجود كسر في باب الشقة وبعثرة محتوياتها، وبتشكيل فريق تحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام من ضبط المتهمين.


وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب وتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن وأرشدا عن المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

