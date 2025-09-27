السبت 27 سبتمبر 2025
اقتصاد

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري والبوري وارتفاع البلطي

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 77 إلى 81 جنيهًا.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 70 إلى 76 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 320 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 140 إلى 240 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 600 جنيه للكيلو.
أسعار السمك

  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 90 إلى 190 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 250 إلى 350 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا

  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 50 إلى 260 جنيها.
  • تراوح سعر المرجان وسط من 100 إلى 170 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 160 إلى 240 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
أسعار الجمبري اليوم

  • تراوح سعر كيلو جمبري جامبو من 870 إلى 970 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الجمبري الممتاز من 740 إلى 840 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط  من 620 جنيها إلى 700 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 200 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو.

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر البوري حجم كبير من 180 جنيهًا إلى 220 جنيها.
  • تراوح سعر البوري حجم وسط من 120 جنيها إلى 160 جنيهًا.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 110 إلى 180 جنيهًا.

