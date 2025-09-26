السبت 27 سبتمبر 2025
مندوب روسيا بمجلس الأمن: إعادة فرض العقوبات على إيران له عواقب وخيمة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

انطلقت مساء اليوم الجمعة جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار روسي ـ صيني لتأجيل العقوبات على إيران.

وفي هذا السياق، قال ممثل روسيا في مجلس الأمن: إيران تصرفت بطريقة مرنة وتوصلت لاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية.

وأضاف ممثل روسيا في مجلس الأمن: إعادة فرض العقوبات على إيران قد يكون له عواقب وخيمة وقد يتسبب بتصعيد في الشرق الأوسط.

وبالأمس الخميس، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: إن تم تفعيل إعادة العقوبات فسنعدل سياستنا وفقا لذلك.

وأضاف الرئيس الإيراني: جاهزون تماما لكل السيناريوهات.

مجلس الأمن الدولي يعيد فرض العقوبات على إيران

والاسبوع الماضي، أفادت وكالة "نوفوستي" بأن مجلس الأمن الدولي أعاد فرض العقوبات على إيران.

وأوضح مراسل الوكالة أن مجلس الأمن الدولي أعاد فرض العقوبات على إيران، ليفشل بذلك في تبني مشروع قرار بتمديد رفع العقوبات الدولية على إيران.

وبحسب وكالات إخبارية، صوت مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا “آلية الزناد” المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قد توفر رغم ذلك فرصة جديدة للمفاوضات بشأن هذا الملف.

في أواخر أغسطس، قامت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم “سناب باك”، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على طهران.

