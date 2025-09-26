منظمة أطباء بلا حدود تعلق عملها في غزة بسبب تصاعد الهجوم الإسرائيلي

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، تعليق عملياتها في مدينة غزة بسبب تصاعد الهجوم الإسرائيلي.

منظمة أطباء بلا حدود تعلق عملها في غزة لهذا السبب

وقال منسق شئون الطوارئ في المنظمة جاكوب جرانجيه في بيان: "لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا بعدما طوّقت القوّات الإسرائيلية عياداتنا".

وأضاف جرانيجه: "هذا آخر ما كنا نريده نظرا إلى الحاجات الهائلة في غزة حيث الأشخاص الأكثر هشاشة، من رضّع في وحدات رعاية المواليد الجدد وهؤلاء الذين يعانون إصابات بالغة أو أمراضا تهدّد حياتهم، غير قادرين على التنقّل وهم في خطر كبير".

وفي 16 سبتمبر، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا كبيرا على مدينة غزة بهدف تدمير البنية التحتية وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

