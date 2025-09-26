سلطات الاحتلال تخلي بعض الشواطئ بسبب أسماك القرش

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، عن ظهور أسماك القرش في ساحل أشدود جنوب دولة الاحتلال، ما دفع سلطات المدينة إلى إخلاء الشاطئ.

حالة من الذعر في إسرائيل بسبب أسماك القرش

ومن جانبها، ذكرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أنها طلبت من السباحين مغادرة الشاطئ 11، ورفع راية سوداء للإشارة إلى إغلاق الموقع.

وأغلقت قوات الأمن البلدية المنطقة، بينما أجرى رجال الإنقاذ عمليات تمشيط للمياه القريبة. كما تُجرى عمليات مراقبة على طول الشواطئ المجاورة.

وقالت البلدية في أشدود في بيان لها: "نتحقق من الأمر، وبمجرد التأكد من الأمر، سنقدم تحديثًا رسميًا"، وحثت السكان على الابتعاد عن الموقع.

وفي أبريل الماضي، قتل المستوطن الإسرائيلي باراك تساخ، من بتاح تكفا، عندما هاجمته أسماك قرش بالقرب من محطة توليد الكهرباء في المدينة، حيث غالبا ما تجتذب هذه الحيوانات المفترسة المياه الدافئة التي تصب في البحر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.