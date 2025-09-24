الأربعاء 24 سبتمبر 2025
جامعة حلوان تشارك في فعالية دولية بالأردن للترويج للدراسة في مصر

في إطار جهودها لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وجذب الطلاب الوافدين، شاركت جامعة حلوان في فعالية خاصة تهدف إلى الترويج للدراسة في مصر، والتعريف بفرص التعليم العالي التي تقدمها الجامعة، وذلك بحضور نخبة من قياداتها الأكاديمية، بدعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وذلك خلال الفترة من ٢٠: ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥، بالأردن.

وشهدت الفعالية مشاركة الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة رشا رفاعي حيث قدموا عرضًا شاملًا حول البرامج الأكاديمية المتنوعة التي تقدمها جامعة حلوان، وشروط القبول، والدعم المقدم للطلاب الدوليين، كما تضمنت الزيارة اجتماعات وزيارة إلى جامعة البلقاء التطبيقية لبحث أوجه التعاون المختلفة، كما تضمنت إجتماعا مع أمين وزارة التعليم العالى الأردنية.

وأكد الدكتور عماد أبو الدهب أن جامعة حلوان تمتلك بنية تحتية قوية ومراكز بحثية متقدمة، مما يجعلها وجهة مثالية للطلاب الراغبين في التميز الأكاديمي والبحثي. كما أشار إلى حرص الجامعة على تطوير برامجها بما يتماشى مع المعايير العالمية.

جامعة حلوان تطلق برنامجًا تدريبيًا للأمن الإداري لتفعيل تطبيق إلكتروني للدخول عبر QR Code

رئيس جامعة حلوان: الصحفيون والإعلاميون لهم دور بارز في نقل رسالتنا إلى المجتمع

من جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي أن الجامعة توفر بيئة تعليمية محفزة، وتولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية والخدمات الداعمة، مما يسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.

كما أوضحت الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب، أن كلية الطب بجامعة حلوان تسعى إلى إعداد كوادر طبية متميزة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرة إلى أن الكلية تعتمد على أحدث المناهج التعليمية والتدريب العملي في المستشفيات الجامعية، مما يضمن للطلاب تجربة تعليمية متكاملة. وأضافت: "نحن نرحب بالطلاب الوافدين ونسعى لتوفير بيئة تعليمية محفزة تضمن لهم التميز الأكاديمي والمهني."

وتأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز حضورها الدولي، وتأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي متميز في مجال التعليم العالي.

 

