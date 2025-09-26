الجمعة 26 سبتمبر 2025
خارج الحدود

بالتزامن مع كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة، انطلاق مسيرة حاشدة في نيويورك دعما لغزة (فيديو)

مظاهرة في نيويورك،
مظاهرة في نيويورك، فيتو

شهدت شوارع مدينة نيويورك اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة شارك فيها آلاف المتظاهرين دعما لغزة، حيث طالبوا بإنهاء الحرب المستمرة على القطاع.

مسيرة حاشدة في نيويورك دعما لغزة 

ورفع المشاركون شعارات تدعو لوقف حرب الإبادة الجماعية وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإغاثة المدنيين.

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة: إن قادة الغرب قالوا لي إن السلطة الفلسطينية ستصلح الأمور لكن هذه السلطة فاسدة.

نتنياهو: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية 

وأضاف نتنياهو: أقول لقادة الغرب إن إسرائيل لن تسمح لكم بالعمل على إقامة دولة فلسطينية، زاعما أن قادة الغرب رضخوا للضغوط لكن إسرائيل لن ترضخ.

وادعى نتنياهو، أن 90% من الإسرائيليين صوتوا ضد إقامة دولة فلسطينية، زاعما أن إعطاء الفلسطينيين دولة على بعد ميل من القدس بعد 7 أكتوبر ضرب من الجنون لن نقبله أبدا.


وواصل نتنياهو مزاعمه: الرسالة التي بعث بها القادة الذين اعترفوا بدولة فلسطينية هذا الأسبوع هي تشجيع لقتل اليهود.

