رامي جمال يتألق في واحدة من أقوي حفلاته بالإسكندرية

رامي جمال، فيتو

أحيا النجم رامي جمال، واحدة من أقوي حفلاته الغنائية بمدينة الإسكندرية، وسط حضور كبير.

حفل رامي جمال في الإسكندرية 

وقدم رامي جمال عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، ومنهم: أوعديني وبيهم كلهم وغيرهم.

ويواصل رامي جمال، تجهيز ألبوم الشتاء، حيث انتهى من تسجيل عدد من الأغاني ضمن الألبوم بعد ألبومه الأخير محسبتهاش.

وانتهى رامي جمال، من تسجيل أغنية جديدة ضمن ألبوم" الشتاء" من توزيع الموزع الموسيقي إسلام شوقي.

كان طرح المطرب رامي جمال أحدث أغانيه التي تحمل اسم “مرتاح كده” على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات عمر عبده علي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع وميكس وماستر محمد ياسر.

تأتي الأغنية بعد نجاح ألبومه الأخير محسبتهاش الذى طرحه مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، وتصدرت أغانيه التريند.

