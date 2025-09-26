رامي جمال يتألق في واحدة من أقوي حفلاته بالإسكندرية

أحيا النجم رامي جمال، واحدة من أقوي حفلاته الغنائية بمدينة الإسكندرية، وسط حضور كبير.

حفل رامي جمال في الإسكندرية

وقدم رامي جمال عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، ومنهم: أوعديني وبيهم كلهم وغيرهم.

ويواصل رامي جمال، تجهيز ألبوم الشتاء، حيث انتهى من تسجيل عدد من الأغاني ضمن الألبوم بعد ألبومه الأخير محسبتهاش.

وانتهى رامي جمال، من تسجيل أغنية جديدة ضمن ألبوم" الشتاء" من توزيع الموزع الموسيقي إسلام شوقي.

كان طرح المطرب رامي جمال أحدث أغانيه التي تحمل اسم “مرتاح كده” على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات عمر عبده علي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع وميكس وماستر محمد ياسر.

تأتي الأغنية بعد نجاح ألبومه الأخير محسبتهاش الذى طرحه مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، وتصدرت أغانيه التريند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.