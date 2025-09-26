بعد دخوله ترشيحات قيادة الأهلي، رامون دياز مدربًا لـ إنترناسيونال البرازيلي

أعلن نادي إنترناسيونال البرازيلي، التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وقال رامون دياز: “أود أن أشكر النادي على فرصة العودة إلى البرازيل، أنا سعيد جدًّا بوجودي هنا، ضمن فريق منظم للغاية، يتمتع بهيكلية عمل مناسبة لأي مدرب، نحب التحديات، إنه نادٍ مهم لنا، نريد أن يكون الفريق بطلًا ومنافسًا شرسًا، وهذا ما نحبه وما يتوقعه المشجعون”.

وكان رامون دياز قد ارتبط بتدريب النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، عقب رحيل خوسيه ريبيرو.

كما أن المدرب الأرجنتيني كان قد رحل عن تدريب كورينثيانز البرازيلي في شهر مارس الماضي.

ويعاني إنترناسيونال في الدوري البرازيلي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

