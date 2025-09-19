تقارير برازيلية: رامون دياز يتلقى عرضًا لتدريب الأهلي

كشفت تقارير صحفية برازيلية خلال الساعات الماضية، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز ونجله إيميليانو، من أجل تولي تدريب فريق الكرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت شبكة ESPN البرازيلية، أن الثنائي رامون دياز ونجله إيميليانو، وصل إليهما عرض رسمي من النادي الأهلي، في الساعات الماضية.

وقالت الشبكة البرازيلية، إن رامون وإيميليانو دياز اللذين رحلا عن نادي أوليمبيا الباراجوياني في أغسطس الماضي، تلقيا عرضا من بطل الدوري المصري، مؤخرا ويقومان بدراسته في الوقت الحالي.

وأشارت الشبكة البرازيلية إلى أن الأهلي ينتظر في الوقت الحالي رد رامون دياز ونجله على العرض الذي قُدم لهما، لتولي تدريب الفريق الأحمر.

كما كشفت الشبكة البرازيلية عن تلقي رامون دياز ونجله عرضين آخرين من منتخبي بيرو وفنزويلا لتدريب أحدهما خلال الفترة الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.