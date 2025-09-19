الجمعة 19 سبتمبر 2025
تقارير برازيلية: رامون دياز يتلقى عرضًا لتدريب الأهلي

رامون دياز
رامون دياز

كشفت تقارير صحفية برازيلية خلال الساعات الماضية، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز ونجله إيميليانو، من أجل تولي تدريب فريق الكرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت شبكة ESPN البرازيلية، أن الثنائي رامون دياز ونجله إيميليانو، وصل إليهما عرض رسمي من النادي الأهلي، في الساعات الماضية.

وقالت الشبكة البرازيلية، إن رامون وإيميليانو دياز اللذين رحلا عن نادي أوليمبيا الباراجوياني في أغسطس الماضي، تلقيا عرضا من بطل الدوري المصري، مؤخرا ويقومان بدراسته في الوقت الحالي.

وأشارت الشبكة البرازيلية إلى أن الأهلي ينتظر في الوقت الحالي رد رامون دياز ونجله على العرض الذي قُدم لهما، لتولي تدريب الفريق الأحمر.

كما كشفت الشبكة البرازيلية عن تلقي رامون دياز ونجله عرضين آخرين من منتخبي بيرو وفنزويلا لتدريب أحدهما خلال الفترة الحالية.

