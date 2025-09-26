الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المتحف المصري يعرض تمثالا فريدا للمشرف على أطباء القصر الملكي

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير

 يعرض المتحف المصري بالتحرير، تمثال المدعو ني عنخ رع، المشرف على أطباء القصر الملكي.

تمثال المشرف على أطباء القصر الملكي 

 وجاء نحت هذا التمثال لرجل جالس بهيئة تشبه هيئة الكاتب، ولكنه هنا غير متماثل مع الوضع التقليدي للكتبة، كما لو أن النحات حاول التقاط الحركة الفعلية للجلوس.

ويعرف النقش المدون على قاعدة التمثال هذا الرجل بأنه المشرف على أطباء القصر الملكي.

 

مواعيد الزيارة بالمتحف المصري بالتحرير 

 يستقبل المتحف المصري بالقاهرة الزوار يوميا وخلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، علمًا بأنه يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الرابعة مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري بالتحرير المتحف المصري المدعو ني عنخ رع المشرف على أطباء القصر الملكي المتحف المصري بالقاهرة

مواد متعلقة

الإسورة المسروقة.. سرقة سوار ذهبي من المتحف المصري بالتحرير تفتح ملف الآثار المنهوبة.. معامل الترميم والمخازن بلا كاميرات مراقبة.. والوزير آخر من يعلم!

بعد سرقة الأسورة، المتحف المصري بالتحرير يستعرض دور المرممين في الحفاظ على الآثار (صور)

الأكثر قراءة

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

الجامعات الأهلية: فتح باب التقديم لمنح الدكتور علي مصيلحي التعليمية

11 قرارا جمهوريًا مهمًا وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار قيادات الدولة

ننشر صور ضحايا حريق مصنع الملابس بالغربية

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة (بث مباشر)

أسماء ضحايا ومصابي حريق وانهيار مصنع الملابس بالغربية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة سورتي السجدة والإنسان كل جمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads