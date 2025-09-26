المتحف المصري يعرض تمثالا فريدا للمشرف على أطباء القصر الملكي

يعرض المتحف المصري بالتحرير، تمثال المدعو ني عنخ رع، المشرف على أطباء القصر الملكي.

تمثال المشرف على أطباء القصر الملكي

وجاء نحت هذا التمثال لرجل جالس بهيئة تشبه هيئة الكاتب، ولكنه هنا غير متماثل مع الوضع التقليدي للكتبة، كما لو أن النحات حاول التقاط الحركة الفعلية للجلوس.

ويعرف النقش المدون على قاعدة التمثال هذا الرجل بأنه المشرف على أطباء القصر الملكي.

مواعيد الزيارة بالمتحف المصري بالتحرير

يستقبل المتحف المصري بالقاهرة الزوار يوميا وخلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، علمًا بأنه يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الرابعة مساءً.

