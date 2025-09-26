الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الأهلي  في قمة الكرة المصرية. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

ومن المقرر إقامة  مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

المندوه: ظروف الزمالك المالية "صعبة" والدخل لا يكفي لسداد المديونيات ومستحقات الألعاب

الزمالك يستعيد 3 لاعبين في مباراة القمة أمام الأهلي

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز قبل قمة الاثنين.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الخميس، في إطار الاستعداد لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الأهلي الزمالك والأهلي الأهلى والزمالك نادي الزمالك النادي الأهلي الدوري المصري الدوري الممتاز

مواد متعلقة

الزمالك يستعيد 3 لاعبين في مباراة القمة أمام الأهلي

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة الأهلي في القمة

ليل يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بالفوز على بران 2-1

الخلود يخطف فوزا قاتلا من الشباب 2-1 في الدوري السعودي (صور)

الزمالك يتحفظ على عدد دعوات القمة المُرسلة من الأهلي

شيكو بانزا يخطف الأنظار قبل القمة بقميص المغرب ورزمة أموال (صور)

الزمالك يرصد 100 ألف جنيه لكل لاعب حال الفوز على الأهلي

مشادة كلامية بين فيريرا والصحفيين عقب انتهاء مباراة الزمالك والجونة، ما السبب؟

الأكثر قراءة

انفجار مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

يبدأ تطبيقها اليوم، المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والمطاعم والكافيهات

أسعار الخضار اليوم، وقف جنون الطماطم وارتفاع 4 أصناف منها البامية

سعر السمك اليوم، البلطي يتجاوز الـ 80 جنيها وانخفاض غير متوقع في الجمبري والبوري

ارتفاع ضحايا انهيار مصنع بسبب انفجار الغلاية بالمحلة إلى 5 وفيات و25 مصابا (صور)

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025

بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والكافيهات، استثناء لهؤلاء، ساعة إضافية في الإجازات، وغرفة عمليات للمتابعة

أسوان على خُطى القاهرة لأول مرة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads