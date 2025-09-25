راشفورد أساسيا، تشكيل برشلونة لمباراة ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

قام الألماني هانز فليك مدرب فريق برشلونة، بإجراء بعض التعديلات على تشكيل البلوجرانا لمواجهة ريال أوفيدو في عقر داره، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ليفاندوفسكي بديلا في تشكيل برشلونة أمام ريال أوفييدو

وفضل المدرب الألماني وضع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء من البداية، لصالح فيران توريس، الذي يجاور الثنائي ماركوس راشفورد ورافينيا في قلب الهجوم.

كما يبدأ كاسادو وبيدري في خط الوسط، وأمامهما داني أولمو، فيما يجلس فرينكي دي يونج على دكة البدلاء.

تشكيل برشلونة ضد ريال أوفييدو

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: أراوخو - كوبارسي - إيريك جارسيا - جيرارد مارتين.

خط الوسط: كاسادو - بيدري - أولمو.

خط الهجوم: رافينيا - فيران توريس - راشفورد.

ويسعى الفريق الكتالوني لمواصلة مطاردة غريمه ريال مدريد، متصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (18) نقطة، فيما سيضمن الفوز تقليص البارسا للفارق، إلى نقطتين، في ظل احتلاله المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

