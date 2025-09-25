الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مباراة أستون فيلا ضد بولونيا في الدوري الأوروبي

أستون فيلا، فيتو
أستون فيلا، فيتو

 أعلن مدربا فريقا أستون فيلا الإنجليزي وبولونيا الإيطالي، عن تشكيل الفريقين، للمباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

تشكيل أستون فيلا ضد بولونيا 

تشكيل بولونيا أمام أستون فيلا

نتائج أول مباريات الدوري الأوروبي

بنتائج مثيرة، شهدت الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج" للموسم (2025-2026) إقامة 9 مباريات، مساء أمس الأربعاء، على مختلف الملاعب الأوروبية.

أسفرت منافسات الجولة الافتتاحية لمسابقة "يوروبا ليج" عن نتائج مثيرة أبرزها هزيمة فريق فنربخشة التركي أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي (1-3) وفوز روما الإيطالي على مضيفه نيس الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي ما يلي نتائج مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج":

باوك سالونيكي (اليونان) – ماكابي تل أبيب (إسرائيل) - (0-0)

إف سي ميديلاند (الدنمارك) - شتورم جراتس (النمسا) – (2-0)

دينامو زغرب (كرواتيا) – فنربخشه (تركيا) – (3-1)

ريال بيتيس (إسبانيا) - نوتنجهام فوريست (إنجلترا) – (2-2)

النجم الأحمر بلجراد (صربيا) – سيلتيك (إسكتلندا) – (1-1)

فرايبورج (ألمانيا) – بازيل (سويسرا) – (2-1)

سبورتنج براجا (البرتغال) – فينورد (هولندا) – (1-0)

مالمو (السويد) - لودوجوريتس رازجراد (بلغاريا) – (1-2)

نيس (فرنسا) – روما (إيطاليا) – (1-2).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أستون فيلا بولونيا الدورى الأوروبي أستون فيلا الإنجليزى بولونيا الايطالي

مواد متعلقة

روما يفوز على نيس بثنائية في الدوري الأوروبي

أزمة في الدوري الأوروبي بسبب مشاركة الأندية الإسرائيلية

قرعة الدوري الأوروبي، تعرف على مباريات روما بدور المجموعات

الأكثر قراءة

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

جلسة صلح ودفع دية، تفاصيل انتهاء أزمة أنوسة كوتة وعامل السيرك المصاب ببتر ذراعه

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

القبض على نجل الفنان أحمد رزق بعد اتهامه بخرم طبلة أذن زميله

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

الخلود يخطف فوزا قاتلا من الشباب 2-1 في الدوري السعودي (صور)

ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الشتوي

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر كيلو الأرز الأبيض بالسوق

أسعار الطماطم تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حث الإسلام على العمل والتحذير من سؤال الناس

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads