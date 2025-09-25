الخميس 25 سبتمبر 2025
هزيمة فنربخشة وفوز روما، نتائج مثيرة في الجولة الافتتاحية للدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي،
الدوري الأوروبي، فيتو

بنتائج مثيرة، شهدت الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج" للموسم (2025-2026) إقامة 9 مباريات، مساء الأربعاء، على مختلف الملاعب الأوروبية.


وأسفرت منافسات الجولة الافتتاحية لمسابقة "يوروبا ليج" عن نتائج مثيرة أبرزها هزيمة فريق فنربخشة التركي أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي (1-3) وفوز روما الإيطالي على مضيفه نيس الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي ما يلي نتائج مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج":

باوك سالونيكي (اليونان) – ماكابي تل أبيب (إسرائيل) - (0-0)

إف سي ميديلاند (الدنمارك) - شتورم جراتس (النمسا) – (2-0)

دينامو زغرب (كرواتيا) – فنربخشه (تركيا) – (3-1)

ريال بيتيس (إسبانيا) - نوتنجهام فوريست (إنجلترا) – (2-2)

النجم الأحمر بلجراد (صربيا) – سيلتيك (إسكتلندا) – (1-1)

فرايبورج (ألمانيا) – بازيل (سويسرا) – (2-1)

سبورتنج براجا (البرتغال) – فينورد (هولندا) – (1-0)

مالمو (السويد) - لودوجوريتس رازجراد (بلغاريا) – (1-2)

نيس (فرنسا) – روما (إيطاليا) – (1-2).

