هزيمة فنربخشة وفوز روما، نتائج مثيرة في الجولة الافتتاحية للدوري الأوروبي

بنتائج مثيرة، شهدت الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج" للموسم (2025-2026) إقامة 9 مباريات، مساء الأربعاء، على مختلف الملاعب الأوروبية.



وأسفرت منافسات الجولة الافتتاحية لمسابقة "يوروبا ليج" عن نتائج مثيرة أبرزها هزيمة فريق فنربخشة التركي أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي (1-3) وفوز روما الإيطالي على مضيفه نيس الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي ما يلي نتائج مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج":

باوك سالونيكي (اليونان) – ماكابي تل أبيب (إسرائيل) - (0-0)

إف سي ميديلاند (الدنمارك) - شتورم جراتس (النمسا) – (2-0)

دينامو زغرب (كرواتيا) – فنربخشه (تركيا) – (3-1)

ريال بيتيس (إسبانيا) - نوتنجهام فوريست (إنجلترا) – (2-2)

النجم الأحمر بلجراد (صربيا) – سيلتيك (إسكتلندا) – (1-1)

فرايبورج (ألمانيا) – بازيل (سويسرا) – (2-1)

سبورتنج براجا (البرتغال) – فينورد (هولندا) – (1-0)

مالمو (السويد) - لودوجوريتس رازجراد (بلغاريا) – (1-2)

نيس (فرنسا) – روما (إيطاليا) – (1-2).

