نائب الرئيس الإيراني: لا تراجع عن البرنامج النووي

أكد نائب الرئيس الإيراني محمد إسلامي أن بلاده لن تتراجع عن برنامجها النووي، مشددًا على أن المشروع يمثل حقًا سياديًا لـ إيران لا يمكن التخلي عنه.

تمسك بالحقوق النووية

وأوضح إسلامي أن البرنامج النووي الإيراني يأتي في إطار الاستخدامات السلمية، وأن طهران ماضية في تطويره رغم الضغوط الخارجية.

رسالة نائب الرئيس الإيراني للغرب

وأشار نائب الرئيس الإيراني إلى أن محاولات فرض قيود جديدة لن تغير موقف طهران، مؤكدًا أن إيران ملتزمة بالقوانين الدولية المتعلقة بالاستخدام السلمي لـ الطاقة النووية.

إجبار طهران على التفاوض بشأن منظومتها الصاروخية

ومن جانبه أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، أن الولايات المتحدة تضغط لإجبار طهران على التفاوض بشأن منظومتها الصاروخية، إلا أن إيران ترى أن هذا الملف يتعلق بأمنها القومي ولا يمكن التنازل عنه.

وقال المسئول الإيراني: "نبحث عن حل، لكن لا يمكن أن نقبل عدم امتلاك قدرات صاروخية أو دفاعية"، مشددًا على أن بلاده مستعدة لكل الاحتمالات بعد أن أجرت تقييمًا شاملًا للوضع عقب الحرب الأخيرة وحددت نقاط القوة والضعف.

