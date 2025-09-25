الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جوتيريش: يجب تمويل عمل الأونروا بشكل عاجل وكامل

الأونروا
الأونروا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس: الأونروا قوة للاستقرار في أكثر مناطق العالم اضطرابا، وتجبر على العمل تحت ضغوط شديدة ومتزايدة.

وأضاف أنطونيو جوتيريش: الأونروا حيوية لأي احتمالات للسلام والاستقرار في المنطقة، ونحث على بذل كل الجهود لدعم عملها ويجب تمويل عمل الأونروا بشكل عاجل وكامل.


الخارجية الإسبانية: الأونروا ستلعب دورا حاسما في اليوم التالي بغزة

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الخميس: الأونروا ستلعب دورا حاسما في خطة اليوم التالي بغزة.
 

وأضاف وزير الخارجية الإسباني: الأونروا لاعب لا غنى عنه في الشرق الأوسط، وعلينا أن نستمر في الإصرار على ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأونروا غزة وزير الخارجية الإسباني

مواد متعلقة

الأونروا: 60 ألف طفل محرومون من مقاعد الدراسة في غزة

الأونروا: غارات إسرائيلية استهدفت 12 منشأة تابعة لنا في غزة بينها مدارس ومراكز إيواء

الأكثر قراءة

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

جلسة صلح ودفع دية، تفاصيل انتهاء أزمة أنوسة كوتة وعامل السيرك المصاب ببتر ذراعه

القبض على نجل الفنان أحمد رزق بعد اتهامه بخرم طبلة أذن زميله

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

الخلود يخطف فوزا قاتلا من الشباب 2-1 في الدوري السعودي (صور)

ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الشتوي

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر كيلو الأرز الأبيض بالسوق

أسعار الطماطم تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حث الإسلام على العمل والتحذير من سؤال الناس

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads