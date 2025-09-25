جوتيريش: يجب تمويل عمل الأونروا بشكل عاجل وكامل

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس: الأونروا قوة للاستقرار في أكثر مناطق العالم اضطرابا، وتجبر على العمل تحت ضغوط شديدة ومتزايدة.

وأضاف أنطونيو جوتيريش: الأونروا حيوية لأي احتمالات للسلام والاستقرار في المنطقة، ونحث على بذل كل الجهود لدعم عملها ويجب تمويل عمل الأونروا بشكل عاجل وكامل.



الخارجية الإسبانية: الأونروا ستلعب دورا حاسما في اليوم التالي بغزة

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الخميس: الأونروا ستلعب دورا حاسما في خطة اليوم التالي بغزة.



وأضاف وزير الخارجية الإسباني: الأونروا لاعب لا غنى عنه في الشرق الأوسط، وعلينا أن نستمر في الإصرار على ذلك.

