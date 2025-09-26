من قصص القرآن الكريم، خطيئة 70 من علماء بني إسرائيل انتخبهم موسى لميقات ربه

نستعرض في السطور التالية مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.

موسى يختارسبعين من علماء بني إسرائيل لميقات ربه

وفي تطور آخر لقصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل، اختار موسى من قومه "سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون" (الأعراف: 155 – 157).

روى السدي، وابن عباس، وغيرهما، أن هؤلاء السبعين كانوا علماء بني إسرائيل، ومعهم موسى، وهارون، ويوشع، وناداب، وأبيهو، ذهبوا مع موسى، عليه السلام، ليعتذروا عن بني إسرائيل في عبادة من عبد منهم العجل، وكانوا قد أُمروا أن يتطيبوا ويتطهروا ويغتسلوا، فلما ذهبوا معه، واقتربوا من الجبل، وعليه الغمام، وعمود النور ساطع، وصعد موسى الجبل، فذكر بنو إسرائيل أنهم سمعوا كلام الله، وهذا قد وافقهم عليه طائفة من المفسرين، وحملوا عليه قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون" (البقرة: 57). وليس هذا بلازم; فقد قال تعالى: "فأجره حتى يسمع كلام الله"، أي: مبلغا، وهكذا هؤلاء سمعوه مبلغا من موسى، عليه السلام.

فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون

وزعموا أيضا أن السبعين رأوا الله، وهذا خطأ منهم; لأنهم لما طلبوا الرؤية أخذتهم الرجفة; كما قال تعالى: "وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون" (البقرة: 55، 56).

ويقول أيضا: "فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي........".

يذكر محمد بن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلا، الخير فالخير، وقال: انطلقوا إلى الله، فتوبوا إليه مما صنعتم، وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا، وطهروا ثيابكم.

بعد ذلك خرج بهم إلى طور سيناء لميقاتٍ وقَّته له ربُّه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم، فطلب منه السبعون أن يسمعوا كلام الله، فقال: أفعل.

ولكن ما أن دنا موسى من الجبل حتى وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل في الغمام، وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع، لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضُرب دونه بالحجاب، ودنا القوم، حتى إذا دخلوا في الغمام، وقعوا سجودا، فسمعوه وهو يكلم موسى، يأمر وينهاه; افعل. ولا تفعل. فلما فرغ الله من أمره، وانكشف عن موسى الغمام أقبل إليهم قالوا لموسى: "لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الرجفة"، وهي الصاعقة، فافتلتت أرواحهم، فماتوا جميعا، فقام موسى يناشد ربه، ويرغب إليه، ويدعوه، قائلا: "رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا"، أي: لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء الذين عبدوا العجل منا، فإنا برآء مما عملوا.

ويُروى عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وابن جريج: إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم ينهوا قومهم عن عبادة العجل.

أما قوله سبحان: "إن هي إلا فتنتك"، أي: اختبارك، وابتلاؤك، وامتحانك. يعني: أنت الذي قدرت هذا، وخلقت ما كان من أمر العجل، اختبارا تختبرهم به، كما قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به أي: اختبرتم به، ولهذا قال: "تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء"، أي: من شئت أضللته باختبارك إياه، ومن شئت هديته، لك الحكم والمشيئة، فلا مانع ولا راد لما حكمت وقضيت. "أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين".

واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة

"واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك"، أي: تبنا إليك ورجعنا وأنبنا.

"قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء"، أي: أنا أعذب من شئت بما أشاء من الأمور، التي أخلقها وأقدرها، "ورحمتي وسعت كل شيء".

أيضا ورد في "الصحيحين" عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: "إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض، كتب كتابا، فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون"، أي; فسأوجبها حتما لمن يتصف بهذه الصفات، "الذين يتبعون الرسول النبي الأمي............". وهذا فيه إشارة لذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمته، من الله تعالى لموسى، عليه السلام، في جملة ما ناجاه به، وأعلمه وأطلعه عليه.

صفات أمة سيدنا محمد في التوراة

ومما يروى أن موسى قال: يا رب أجد في الألواح أمة، خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، رب اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة، هم الآخرون في الخلق، السابقون في دخول الجنة، رب اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحم. قال: رب إني أجد في الألواح أمة، أناجيلهم في صدورهم، يقرؤونها، وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا، حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوه، وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئا، لم يعطه أحدا من الأمم. قال: رب اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.

قال: رب إني أجد في الألواح أمة، يؤمنون بالكتاب الأول، وبالكتاب الآخر، ويقاتلون فضول الضلالة، حتى يقاتلوا الأعور الكذاب، فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة، صدقاتهم يأكلونها في بطونهم، ويؤجرون عليها، وكان من قبلهم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتها، وإن ردت عليه تركت فتأكلها السباع والطير، وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم قال: رب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب فإني أجد في الألواح أمة، إذا هم أحدهم بحسنة، ثم لم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، قال: رب، اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون، المشفوع لهم، فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.