الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: ممارسات الاحتلال في غزة تضع مصداقية المنظومة الأممية على المحك

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

شارك د. بدر عبد العاطي  وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين برئاسة جنوب أفريقيا، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

إصلاح الهيكل المالي العالمي

أكد وزير الخارجية خلال كلمته أن ضعف النظام متعدد الأطراف يحد من قدرة النظام الاقتصادي العالمي على دفع جهود تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها الشعوب، مما يتطلب تبني مقاربة شاملة لإصلاح هذه الاختلالات الهيكلية، وعلى رأسها إصلاح الهيكل المالي العالمي، وحل معضلة تمويل التنمية، ومعالجة إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية، وإصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف.

تعزيز العمل الدولي المشترك

كما أشار د. بدر عبد العاطي إلى الاجتماع الرسمي الذي استضافته القاهرة مطلع الشهر الجاري لمجموعة العشرين بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب افريقية للمجموعة حول أمن الغذاء، الذي يمثل أولوية للدول النامية، بما يُعد تتويجًا للمشاركة المصرية النشطة في أعمال المجموعة، وتأكيدا لالتزام مصر بتعزيز العمل الدولي المشترك من أجل مستقبل أفضل للجميع.

إسرائيل ترتكب ممارسات غير شرعية في غزة 

كما أكد وزير الخارجية الأهمية التي توليها مجموعة العشرين لتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، الذي يستند ميثاقه إلى احترام القانون الدولي ومبادئ التعايش السلمي بين الشعوب، مما يجعل ما ترتكبه إسرائيل من ممارسات غير شرعية في غزة وما يصاحبها من انتهاكات سافرة في الضفة الغربية والقدس، مثالًا صارخًا لخرق القانون الدولي والشرعية الدولية، ويضع مصداقية المنظومة الأممية على المحك.

وقف إطلاق النار والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية

وأعرب الوزير عن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة او مسمى، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم الخطة العربية والإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بما يضمن حق بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي الفلسطينيين إصلاح الهيكل المالي العالمي نيويورك

مواد متعلقة

وزير الخارجية: تفشي بؤر الصراعات يستدعي معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات بشكل أكثر شمولية

وزير الخارجية: مصر ترغب في استمرار التنسيق الوثيق مع جنوب إفريقيا

مصير وأهداف مشتركة، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأردني في نيويورك

الأكثر قراءة

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

جلسة صلح ودفع دية، تفاصيل انتهاء أزمة أنوسة كوتة وعامل السيرك المصاب ببتر ذراعه

القبض على نجل الفنان أحمد رزق بعد اتهامه بخرم طبلة أذن زميله

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

الخلود يخطف فوزا قاتلا من الشباب 2-1 في الدوري السعودي (صور)

ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الشتوي

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر كيلو الأرز الأبيض بالسوق

أسعار الطماطم تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حث الإسلام على العمل والتحذير من سؤال الناس

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads