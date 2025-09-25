وزير الخارجية: ممارسات الاحتلال في غزة تضع مصداقية المنظومة الأممية على المحك

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين برئاسة جنوب أفريقيا، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

إصلاح الهيكل المالي العالمي

أكد وزير الخارجية خلال كلمته أن ضعف النظام متعدد الأطراف يحد من قدرة النظام الاقتصادي العالمي على دفع جهود تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها الشعوب، مما يتطلب تبني مقاربة شاملة لإصلاح هذه الاختلالات الهيكلية، وعلى رأسها إصلاح الهيكل المالي العالمي، وحل معضلة تمويل التنمية، ومعالجة إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية، وإصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف.

تعزيز العمل الدولي المشترك

كما أشار د. بدر عبد العاطي إلى الاجتماع الرسمي الذي استضافته القاهرة مطلع الشهر الجاري لمجموعة العشرين بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب افريقية للمجموعة حول أمن الغذاء، الذي يمثل أولوية للدول النامية، بما يُعد تتويجًا للمشاركة المصرية النشطة في أعمال المجموعة، وتأكيدا لالتزام مصر بتعزيز العمل الدولي المشترك من أجل مستقبل أفضل للجميع.

إسرائيل ترتكب ممارسات غير شرعية في غزة

كما أكد وزير الخارجية الأهمية التي توليها مجموعة العشرين لتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، الذي يستند ميثاقه إلى احترام القانون الدولي ومبادئ التعايش السلمي بين الشعوب، مما يجعل ما ترتكبه إسرائيل من ممارسات غير شرعية في غزة وما يصاحبها من انتهاكات سافرة في الضفة الغربية والقدس، مثالًا صارخًا لخرق القانون الدولي والشرعية الدولية، ويضع مصداقية المنظومة الأممية على المحك.

وقف إطلاق النار والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية

وأعرب الوزير عن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة او مسمى، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم الخطة العربية والإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بما يضمن حق بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

