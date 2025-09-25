الخميس 25 سبتمبر 2025
إذاعة جيش الاحتلال: 20 طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم على صنعاء

صنعاء، فيتو
قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن 20 طائرة مقاتلة من سلاح الجو الإسرائيلي شاركت في الهجوم على صنعاء اليوم الخميس.

أكبر هجوم جوي على اليمن بـ65 قذيفة

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال: “قواتنا استخدمت أكثر من 65 قذيفة وهو أكبر عدد ذخائر استخدم في هجوم جوي على اليمن”.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، اليوم الخميس، بأن غارات إسرائيلية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء. 

غارات إسرائيلية على صنعاء

ومن جانبه، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو شن غارات على اليمن

وفي السياق ذاته، زعمت القناة 13 الإسرائيلية أن الغارات استهدفت قادة عسكريين ومقرات قيادية ومخازن أسلحة للحوثيين. 

هجوم حوثي يستهدف إيلات

وفي وقت سابق، توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحوثيين بـ"ضربة قاسية وموجعة".  

وجاء حديث نتنياهو بعد استهداف مسيرة حوثية منطقة سياحية في مدينة إيلات، مما خلف عشرات المصابين. 

