القاهرة الدولي للمونودراما يكرم اسم الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد

يكرم مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، اسم رائد فن المونودراما بالكويت الفنان عبد العزيز الحداد، الذى رحل عن عالمنا فى الثاني من يناير الماضي، بعد مسيرة حافلة بالأعمال الناجحة المتميزة.

وذلك خلال فعاليات النسخة الثامنة للمهرجان المقامة فى الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل.

الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد

قدم الفنان عبد العزيز الحداد عددا من مسرحيات المونودراما، منها مونودراما «فريا: رسائل من الكويت» التي عرضت في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، وهي من إخراجه، وتأليف هدى الشوا، وتمثيل الإنجليزية أليسون شان برايس، ومونودراما «فهد العسكر» من تأليفه وتمثيله وإخراجه، وعرض مونودراما "قصة الأمس" عن حياة الشاعر المصري أحمد فتحي، مستعينا بأغنية "قصة الأمس" لكوكب الشرق أم كلثوم.

ولد الحداد في الكويت عام 1950، وشارك في العديد من الأنشطة المسرحية، بدأ التمثيل عام 1963، وشارك وهو في الثالثة عشرة من عمره عام 1963 في مسرحية «حظها يكسر الصخر» لتكون بداية رحلته، كما شارك فى العديد من الأعمال المسرحية منها: "بخور أم جاسم عام 1969، يا معيريس عام 1983، مناظرة بين الليل والنهار عام 1998، إيكارا عام 2017 ".

قام الحداد بإعداد وتأليف نحو 20 مسرحية، منها: «الضريرة والحب، عاشق الدار، عيد ميلاد سامبا لاين كنج، في خندق الاحتلال، مشاجرة رباعية»، أما على صعيد الإخراج فأخرج نحو 30 مسرحية وتمثيلية ومسلسلًا.

كما كان له دور كبير في تعليم تلاميذه والأجيال التالية له من خلال إشرافه على ورش كان يحاضر فيها في نادي السينما الكويتي، حول فن الأداء والإلقاء وتدريبات الذاكرة، والتدريب على سرعة البديهة وفن الارتجال.

انتقد الفنان عبد العزيز الحداد بعض الأعمال التي تقدم في المسرح، مؤكدا أنه لا يحب «المسرح المتجهم» وأنه في مسرحياته لا يقدم فيها إلا الفن الذي يريده، وإن خالف ما يريده الجمهور، وألف العديد من الأعمال واحتلت المسرحيات النصيب الأكبر منها، وشارك ممثلًا في عدة مسلسلات تلفزيونية وأفلام سينمائية.

