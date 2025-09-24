الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

القاهرة الدولي للمونودراما يكرم اسم الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد

الفنان الراحل عبد
الفنان الراحل عبد العزيز الحداد

يكرم مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، اسم رائد فن المونودراما بالكويت الفنان عبد العزيز الحداد، الذى رحل عن عالمنا فى الثاني من يناير الماضي، بعد مسيرة حافلة بالأعمال الناجحة المتميزة.

وذلك خلال فعاليات النسخة الثامنة للمهرجان المقامة فى الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل. 

الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد 

قدم الفنان عبد العزيز الحداد عددا من مسرحيات المونودراما، منها مونودراما «فريا: رسائل من الكويت» التي عرضت في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، وهي من إخراجه، وتأليف هدى الشوا، وتمثيل الإنجليزية أليسون شان برايس، ومونودراما «فهد العسكر» من تأليفه وتمثيله وإخراجه، وعرض مونودراما "قصة الأمس" عن حياة الشاعر المصري أحمد فتحي، مستعينا بأغنية "قصة الأمس" لكوكب الشرق أم كلثوم.

 

ولد الحداد في الكويت عام 1950، وشارك في العديد من الأنشطة المسرحية، بدأ التمثيل عام 1963، وشارك وهو في الثالثة عشرة من عمره عام 1963 في مسرحية «حظها يكسر الصخر» لتكون بداية رحلته، كما شارك فى العديد من الأعمال المسرحية منها: "بخور أم جاسم عام 1969، يا معيريس عام 1983، مناظرة بين الليل والنهار عام 1998، إيكارا  عام 2017 ".

قام الحداد بإعداد وتأليف نحو 20 مسرحية، منها: «الضريرة والحب، عاشق الدار، عيد ميلاد سامبا لاين كنج، في خندق الاحتلال، مشاجرة رباعية»، أما على صعيد الإخراج فأخرج نحو 30 مسرحية وتمثيلية ومسلسلًا.

كما كان له دور كبير في تعليم تلاميذه والأجيال التالية له من خلال إشرافه على ورش كان يحاضر فيها في نادي السينما الكويتي، حول فن الأداء والإلقاء وتدريبات الذاكرة، والتدريب على سرعة البديهة وفن الارتجال.

انتقد الفنان عبد العزيز الحداد بعض الأعمال التي تقدم في المسرح، مؤكدا أنه لا يحب «المسرح المتجهم» وأنه في مسرحياته لا يقدم فيها إلا الفن الذي يريده، وإن خالف ما يريده الجمهور، وألف العديد من الأعمال واحتلت المسرحيات النصيب الأكبر منها، وشارك ممثلًا في عدة مسلسلات تلفزيونية وأفلام سينمائية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما القاهرة الدولي للمونودراما أيام القاهرة الدولي للمونودراما الدكتور أسامة رؤوف الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد عبد العزيز الحداد

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

أول تعليق من حماس على حظر توريد إسبانيا الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط (فيديو)

بعد تصريحات ترامب، وزارة الصحة تحسم الجدل حول خطورة الباراسيتامول أثناء الحمل

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

كوريا الجنوبية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في هذا التوقيت

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads