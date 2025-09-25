إسبانيا تلغي صفقة ثالثة لشراء أسلحة من الاحتلال الإسرائيلي

أفادت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها اليوم الخميس، بأن إسبانيا ألغت صفقة ثالثة لشراء أسلحة من إسرائيل بقيمة 207 ملايين يورو.

ويوم الأحد الماضي، أفادت وكالة أ ف ب، في تقرير لها، بأن إسبانيا أعلنت إلغاء عقد بقيمة 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية الصنع.

إسبانيا تلغي صفقات تسليح مع إسرائيل بقيمة 700 مليون يورو

ومن جانبها، ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها، في ثاني خطوة خلال شهر إسبانيا تلغي صفقة لشراء أنظمة مدفعية من إنتاج شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية.

وأضافت صحيفة هارتس في تقريرها، أن مجموع قيمة الصفقات التى ألغتها إسبانيا مع شركات سلاح إسرائيلية يصل إلى مليار يورو.

