رياضة

لمزاملة النني وعادل، الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع صفقة من الدوري البرتغالي

الجزيرة الإماراتي،
الجزيرة الإماراتي، فيتو

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الكونغولي سيمون بانزا، قادمًا من سبورتينج براجا البرتغالي، في صفقة قوية لتعزيز خط هجوم الفريق، الذي يلعب ضمن صفوفه كل من المصريين: محمد النني، وإبراهيم عادل.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو ترحيبي، جاء فيه: "مدينة جديدة، ألوان جديدة، وشغف متجدد.. رحبوا معنا بالقناص الكونغولي سيمون بانزا في صفوف الجزيرة".

ولم يكشف النادي عن تفاصيل الصفقة المالية، غير أن تقارير صحفية برتغالية أكدت أن قيمة الانتقال بلغت نحو 8.5 مليون يورو.


ويبلغ بانزا من العمر 29 عامًا، وهو من مواليد فرنسا حيث بدأ مسيرته مع لانس، قبل أن ينتقل إلى براجا في 2022، ولعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع طرابزون سبور التركي.

وسينضم بانزا إلى كتيبة النجوم في الجزيرة، التي تضم الفرنسي نبيل فقير، والمصريين محمد النني وإبراهيم عادل، إضافة إلى البرازيلي ويليان روشا.

ويحتل الجزيرة المركز الرابع في الدوري برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، بعدما استهل الموسم بخسارة مفاجئة أمام خورفكان (3-2)، قبل أن يحقق انتصارين وتعادلًا، ليبتعد بثلاث نقاط فقط عن العين المتصدر.

ومن المنتظر أن تكون المباراة الأولى لبانزا بقميص الجزيرة أمام الوحدة، في "دربي أبوظبي" المقرر إقامته الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة.

نادي الجزيرة الجزيرة الاماراتي سبورتينج براجا البرتغالي بانزا سيمون بانزا الكونغولي سيمون بانزا محمد النني ابراهيم عادل

