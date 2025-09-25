مصر وكوريا توقعان اتفاقية بقيمة 10 ملايين دولار لتعزيز التدريب المهني في تقنيات السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي

وقعت مصر وكوريا الجنوبية اتفاقية بقيمة 10 ملايين دولار لتنفيذ مشروع منحة وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA) "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر". سينفذ هذا المشروع بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.

ووقع الاتفاقية السفير كيم يونغ هيون، سفير جمهورية كوريا لدى مصر، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة بارك سويونج المديرة الإقليمية لمكتب كويكا في مصر واللواء المهندس إيهاب عبد الله رمضان ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني (PVTD)،

ويتزامن هذا التوقيع مع احتفال جمهورية كوريا بالذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية مع مصر هذا العام، مما يسلط الضوء على الالتزام المشترك بالتنمية المستدامة وتمكين الشباب.

ويهدف المشروع البالغ تكلفته 10 ملايين دولار إلى تعزيز التدريب المهني بشكل كبير في مجال صيانة السيارات، مع التركيز على تقنيات محركات السيارات الكهربائية (EV) والغاز الطبيعي المضغوط (CNG). وكذلك تطوير المواد التدريبية الخاصة المستخدمة في صيانة أجزاء السيارات (المحرك، الشاسيه، الكهرباء/الإلكترونيات، إصلاح الهيكل، والطلاء). كما يهدف إلى زيادة فرص العمل والدخل لخريجي مراكز التدريب المهني، وكذلك تفعيل التعاون بين مراكز صيانة السيارات المهنية ونظرائهم من الشركاء الصناعيين.

ومن جانبه، قال السفير كيم يونغ هيون، سفير جمهورية كوريا لجمهورية مصر العربية " اليوم، نحتفل ليس فقط بمشروع جديد، بل بثلاثة عقود من الصداقة مع مصر. هذه المبادرة ستمكن شبابنا وتدعم مستقبلًا مستدامًا في قطاع السيارات من خلال التركيز على التقنيات المتطورة مثل المركبات الكهربائية وصيانة محركات الغاز الطبيعي المضغوط، نقوم بإعداد شبابنا لوظائف الغد. يعكس هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لاقتصاد صديقا للبيئة ويوضح التزامنا بتعزيز الابتكار وتنمية المهارات في مصر. معًا، يمكننا بناء قوة عاملة ليست تنافسية فحسب، بل متوافقة أيضًا مع الاتجاهات العالمية للاستدامة.

وتوجه الفريق كامل الوزير بالشكر والتقدير للحكومة الكورية على مساعدتها للحكومة المصرية فيما يخص إعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة في مصر بالأسلوب والتكنولوجية الكورية المتطورة لا سيما في مجال السيارات الصديقة للبيئة كما شدد على ضرورة توفير المشروع لأنظمة محاكاة للاستعانة بها في التدريب العملي على صيانة السيارة، إلى جانب توفير معدات لإصلاح بطاريات السيارات الكهربائية باعتبارها أهم مكون من مكونات السيارة، مؤكدًا على استعداد وزارة الصناعة لتقديم أي دعم للحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يأتي استكمالا للجهود التنسيقية التي اضطلعت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، لتعزيز الاستفادة من موارد المنح الكورية في دعم أولويات مختلف قطاعات الدولة، لاسيما قطاعي التعليم والتدريب المهني، من خلال تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر. وأوضحت أن تلك الجهود تأتي في إطار رؤية أشمل للدولة ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تستهدف الحكومة من خلال التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، ويُسهم في توطين الصناعة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، وتوطين التنمية الاقتصادية.

ويُعَد هذا المشروع استمرارًا لسلسلة من أربعة مشاريع سابقة لوكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA)، والذي نُفِّذ كلٌّ منه في الفترة ما بين عامي 1993 و2013. وقد هدفت هذه المشاريع إلى دعم تطوير المناهج والمواد التدريبية وتوفير المعدات في أربعة مراكز للتدريب المهني في مصر، وهي: شبرا (القاهرة)، وإمبابة (الجيزة)، ومحرم بك (الإسكندرية)، وكفر الزيات. يؤكد هذا التعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني على التزام كويكا ورغبتها في تعزيز المهارات الوظيفية الشاملة ومشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

و الجدير بالذكر ان كويكا (وكالة التعاون الدولي الكورية) هي وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية، تهدف لتنفيذ برامج المساعدات الإنمائية لمكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

ويوفر مكتب كويكا في مصر، الذي تم تأسيسه في عام 1998، مشاريع تدعم التعليم الفني للشباب في مصر، رقمنة الخدمات الحكومية والأنظمة، برامج لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز تمكين المرأة، ودعم الفئات الضعيفة.

