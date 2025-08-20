تنظيم الاتصالات يعلن وقف أجهزة المحمول لهذه الفئة اعتبارا من الأحد المقبل (فيديو)

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز خاطب شركات التسويق العقاري، بالتنسيق مع شركات الهواتف المحمولة، والاشتراك في الخدمات الترويجية والتسويقية، وهي خدمة تتيح إظهار اسم الشخص والشركة لمتلقي الاتصال الهاتفي، وله الحرية في الرد من عدمه.



وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، إن هناك مليون شخص وشركة يعملون في التسويق العقاري اشتركوا في خدمة الخاصة بالترويج والتسويق بشركات المحمول، خلال عام.



وأضاف: "تنظيم الاتصالات سيقوم بوقف كافة الخطوط المحمولة، التي يرفض أصحابها الاشتراك في الخدمات التسويقية"، مؤكدا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع ضوابط صارمة لمواجهة المكالمات الترويجية الإزعاجية والحد منها.



وأوضح: "بداية من يوم الأحد المقبل سيتم تعطيل كافة أجهزة المحمول التي يمتنع أصحابها عن التسجيل في الخدمات التسويقية والترويجية، وعلى المواطنين الإبلاغ عن أي مكالمات إزعاجية، على الخط الساخن 155 لوقف الخط، ثم الجهاز نفسه".



إجراء المكالمات الترويجية



وسبق أن أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم.

وقد نتج عن تطبيق تلك القواعد اشتراك نحو مليون خط بالخدمة منذ بدء إطلاقها العام الماضي، مما أتاح للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية، وتمكينهم من حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها.



ويهيب الجهاز بالمستخدمين أو الشركات المستمرين في إجراء المكالمات الترويجية من خلال شبكات المحمول أو الشبكة الأرضية دون الاشتراك في الخدمة حتى الآن، ضرورة التواصل مع شركات الاتصالات التابعين لها وسرعة الاشتراك في الخدمة وتسجيل أرقامهم ونوع النشاط الترويجي، وذلك تجنبًا لفصل الأجهزة المستخدمة في إجراء هذه المكالمات الإزعاجية.

وبجانب تلك الإجراءات الفنية التي سيقوم الجهاز بتنفيذها لفصل الأجهزة المستخدمة في المكالمات الإزعاجية، يؤكد الجهاز استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تخالف أحكام القانون أو الأطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز في هذا الشأن، حيث تواجه الشركات المخالفة عقوبات بالحبس والغرامة طبقًا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وأحكام المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

