شريف فتحي: صناعة السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد القومي

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن صناعة السياحة تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي من خلال مساهمتها في توفير فرص عمل وزيادة موارد الدولة، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف الأسواق.



مشاركة وزارة السياحة والآثار في معرض موناكو الدولي لليخوت

جاء ذلك خلال مشاركة وزير السياحة والآثار بعدد من اللقاءات المهنية لتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في سياحة اليخوت، وذلك في إطار مشاركته في فعاليات معرض موناكو الدولي لليخوت، والذي يُقام خلال الفترة من 24 وحتى 27 سبتمبر الجاري بإمارة موناكو بفرنسا.



وخلال اللقاء ناقش وزير السياحة والآثار سبل التعاون وتبادل الخبرات والأفكار التي تسهم في تطوير منتج سياحة اليخوت في مصر، وتعزيز حضورها على الخريطة العالمية لهذا المنتج المتنامي.

كما شدد على الأهمية الخاصة لسياحة اليخوت، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية وبحرية فريدة، تمتد على آلاف الكيلومترات من السواحل على البحرين الأحمر والمتوسط، بما تضمه من مراين لليخوت قادرة على استيعاب حركة متزايدة من هذا النمط السياحي.

تنظيم برامج لسائحي اليخوت

وأوضح الوزير أن ربط سياحة اليخوت بالتجربة السياحية المتنوعة في مصر يمثل فرصة واعدة، إذ يمكن تنظيم برامج لسائحي اليخوت تشمل رحلات إلى القاهرة، والإسكندرية، والأقصر وأسوان، إلى جانب الاستمتاع بمدن الساحل الشمالي مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة، خاصة مع قربها من مطارات دولية، بما يتيح تجارب سياحية متكاملة لا مثيل لها.

كما ناقش الوزير، أهمية تطوير مراين اليخوت في مصر لتوفير خدمات متكاملة تسهم في جذب مزيد من حركة اليخوت. كما أشاد الرئيس التنفيذي للشركة بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر، معتبرًا أنها “مفتاح تطور صناعة اليخوت في المنطقة بأكملها”، ومعربًا عن استعداد الشركة لتقديم خبراتها ودعمها الفني، مؤكدًا أن مصر تُعد وجهة مثالية لسياحة اليخوت خاصة خلال موسم الشتاء.

كما تناول اللقاء مع رئيس اللجنة الأوروبية لليخوت المهنية فرص التعاون لزيادة استقطاب سياحة اليخوت إلى مصر، فيما بحث اللقاء مع رئيس الرابطة العالمية لليخوت إمكانية تشغيل يخوت "شارتر" إلى مصر، باعتبارها وسيلة هامة لتنشيط هذا المنتج السياحي، حيث أكد رئيس الرابطة على أن البحر الأحمر يمثل مقصدًا متميزًا لسياحة اليخوت في موسم الشتاء. كما أكد على أهمية المشاركة المصرية في الفعاليات الدولية المرتبطة بمنتج سياحة اليخوت لتعريف قائدي اليخوت بمصر وما تمتلكه من مقومات سياحية بصفة عامة وبنية تحتية تخدم هذا المنتج السياحي الواعد بها.



الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير

أما اللقاء مع ممثل رابطة اليخوت المهنية، فقد تطرق إلى النمو المتزايد لصناعة اليخوت عالميًا، وما تمتلكه مصر من إمكانيات تجعلها مؤهلة لجذب أعداد أكبر من السائحين المهتمين بهذا النمط السياحي، مع بحث إمكانية تنظيم ورش عمل مشتركة بين مصر وفرنسا ودول العالم في هذا المجال.

كما أجرى وزير السياحة والآثار عده لقاءات اعلامية، حيث استعرض خلالها منتج سياحة اليخوت في مصر باعتباره من أبرز المنتجات السياحية التي تعمل الدولة على تطويرها، إلى جانب الحديث عن المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه رسميًا في الأول من نوفمبر المقبل، موجّهًا الدعوة لشعوب العالم لزيارة المتحف والاستمتاع بالتجربة السياحية والثقافية الفريدة التي يقدمها.



