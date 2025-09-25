وزير السياحة يفتتح الجناح المصري في معرض موناكو الدولي لليخوت

افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في معرض موناكو الدولي لليخوت والمقام في إمارة موناكو بفرنسا خلال الفترة من 24 حتى 27 سبتمبر الجاري، وذلك بحضور السفير عمرو الرشيدي قنصل مصر العام في مرسيليا.

معرض موناكو الدولي لليخوت

المعرض، الذي تشارك فيه الوزارة رسميًا لأول مرة، يعد الحدث الأبرز عالميًا في مجال صناعة اليخوت، ويجمع كبرى الشركات والجهات الفاعلة في هذه الصناعة على مستوى العالم.

وأكد وزير السياحة والآثار على أهمية المشاركة المصرية، مشيرًا إلى أنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية على تعظيم الاستفادة من منتج سياحة اليخوت والعمل على تطويره والترويج له.

وأضاف: مصر بما تمتلكه من مقومات طبيعية ومواقع ساحلية فريدة، وبما تقدمه من خدمات متكاملة وبنية تحتية متطورة، قادرة على أن تكون من أهم المقاصد العالمية لسياحة اليخوت، ونحرص من خلال هذه المشاركة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وجذب المزيد من الاستثمارات وحركة السياحة لهذا المنتج السياحي الواعد.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في معرض موناكو الدولي

وعقب الافتتاح، أجرى وزير السياحة والآثار جولة تفقدية في الميناء رافقه خلالها قنصل مصر العام في مرسيليا، حيث زار عددًا من اليخوت، من بينها أكبر يختين تابعين لشركتي Sun Reef وLagoon، اللتين تقومان بتسيير يخوت إلى مصر، حيث استمع إلى عرض تفصيلي من المديرين التنفيذيين لهاتين الشركتين حول حجم أنشطة هذه الشركات عالميًا وفي السوق المصرية، فضلًا عن خططها المستقبلية لتعزيز الحركة السياحية وزيادة رحلات اليخوت إلى المقاصد المصرية، بحضور عمرو أبو السعود ممثل مارينا مراسي وشركة المنتزه للمراين والوكيل الحصري لشركة “لاجون” في مصر، ومحمد جمال، وكيل عدد من كبريات اليخوت الأجنبية الزائرة لمصر.

وتشارك وزارة السياحة والآثار في معرض موناكو الدولي لليخوت بجناح متميز تبلغ مساحته 48 مترا مربعا، صُمم ليعكس الهوية السياحية المصرية المتنوعة ويبرز المقومات والإمكانات التي تجعل من مصر وجهة مثالية لسياحة اليخوت.

