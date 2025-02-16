للمتقدمين لوظائف في الجهات الحكومية.. معلومات تهمك عن مركز تقييم القدرات والمسابقات.. وهذه طريقة إعداد أسئلة الاختبارات الإلكترونية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن آلاف الوظائف في عدد من الجهات الحكومية أبرزها وزارة التربية والتعليم، حيث أعلن عن حاجة الوزارة لـ 22 ألف معلم مساعد مادة رياضيات و20 ألف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية، كما أعلن عن وظائف في شركة المياه والأوقاف.

كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن مسابقة لشغل ٣٥٠٠ وظيفة معلم مساعد مادة العلوم، و٢٠٠٠ وظيفة معلم مساعد دراسات اجتماعية وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

ويواصل الجهاز الإعلان عن الجهات الحكومية التي تحتاج لوظائف ويقوم الجهاز بعد الإعلان والانتهاء من عمليات التقديم لاختبارات المتقدمين على الوظائف.

ويخضع المتقدمين للوظائف في الجهات الحكومية لاختبارات الكترونية تتم بمزكز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويزداد البحث من قبل المتقدمين عن أهم المعلومات الخاصة بالمركز والتي تقوم بإجراء الاختبارات للمتقدمين حيث يقوم الجهاز بعقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف بالهيئة القومية للبريد المصري.

معلومات عامة عن مركز تقييم القدرات والمسابقات

مركز تقييم القدرات والمسابقات والتابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعد أحد المراكز المهمة والذي تم افتتاحه 9 يوليو 2019 من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وهو الذي لعب دورا فعالًا خلال الفترة الماضية وذلك في اختيار الموظف الأنسب للعمل بالجهاز الإداري بالدولة.

وكان الهدف من إنشاء مركز «تقييم القدرات والمسابقات» إيجاد منظومة إلكترونية متكاملة مميكنة لا تسمح بالتدخل البشري، وهي منظومة تم تقييمها من قبل الرخصة الدولية لقيادة الأعمال وتعتمد على عدد من بنوك الأسئلة في كافة التخصصات لضمان المساهمة في تطوير وتحديد قدرة الموظفين على النحو الذي يواكب قدرات الدولة.

وأنشأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مركز تقييم القدرات والمسابقات، استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب والترقي ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة، كما أنشأ الجهاز المنظومة الإلكترونية.

على أن يكون النظام مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري ثم عمل على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أية مشكلات أو أعطال أثناء اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف.

مركز تقييم القدرات والمسابقات , فيتو



وأعد بنوك الأسئلة في العديد من التخصصات منها: الجدارات السلوكية، واللغة العربية واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي والمعلومات العامة وذلك من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أساتذة الجامعات.

الهدف من إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات

ويأتي الهدف من إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات أن يكون مؤمنا ضد أي تدخل بشرى، لضمان تحقيق هدفه، والذي يتمثل في توفير آلية موضوعية لتقييم قدرات الموظفين والمتقدمين لشغل الوظائف الحكومية بما يحقق أكبر قدر من العدالة والنزاهة والشفافية لصالح الجميع.

وتم إعداد اختبارات التقييم بالتعاون مع أساتذة جامعات وخبراء متخصصين في هذا المجال بناء على معايير الاختيار والشروط الواجب توافرها في القيادة المحلية، ومن المقرر أن يخضع المتقدم لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبار الجدارات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلى.

الرخصة الدولية لقيادة الأعمال المُمثل الإقليمي لجامعة ميزورى الأمريكية

كما حصل مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز على الاعتماد الدولى من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال المُمثل الإقليمى لجامعة ميزورى الأمريكية، ليس ذلك، بل خضع المركز للتحقيق من كفاءته محلي ودولي وتم استخدامها في تقييم عدد من الموظفين في عدد من الجهات الإدارية.

وتجري عملية الاختبارات في المركزاعتمادًا على «الاختبارات» في المعلومات العامة واللغة الإنجليزية والعربية والحاسب الآلي، وتم وضع تلك الأسئلة -كما ذكر في السابق- من قبل أساتذة وخبراء متخصصين تم التعاقد معهم من قبل الجهاز ويتم تغييرهم باستمرار.

كما يتم عمل ما يسمي ببطاريات أسئلة (بنك أسئلة) والجهاز يقوم بالتبديل بين البطاريات كما لا يوجد امتحان متشابه مع الآخر ولا يتم تكرار تلك الأسئلة بين الامتحان والآخر.

النوع الثاني من الاختبارات هو التخصصي والذي يتم بالتنسيق بين الجهاز والجهة التي تريد الموظفين لديها أو المتقدمين لوظائف لديها حيث إن هناك جهات تقوم بإعطاء أسئلة للجهاز.

ويقوم الجهاز بضم تلك الأسئلة ضمن الأسئلة التي يقيم على أساسها الموظف، والعنصر البشري لا يوجد له أي دور في مركز تقييم القدرات والمسابقات والمركز مميكن بالكامل وجميع مراحل التقييم تتم بشكل إلكتروني».

مركز تقييم القدرات والمسابقات , فيتو

وتم عقد اختبارات التقدم لوظائف بالجهاز الإداري في المركز، وتقييم عدد من الموظفين في الفترة السابقة في عدد من الجهات الإدارية للموظفين المتقدمين لوظائف بالندب من جهة لأخرى أو حتى المتقدمين لوظائف قيادية كما لعب المركز في الفترة الأخيرة دورًا فعالًا في اختبار المتقدمين في عدة وظائف أبرزها المتقدمين لوظائف في وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم الاخير مسابقة الـ 30 ألف معلم، كما تم إجراء اختبارات إلكترونية للمتقدمين لمسابقة توظيف في وزارة الري والموارد المائية بجانب أنه سيواصل استكمال مسابقة الـ 30 الف معلم والتي يقوم الجهاز خلال الفترة الحالية باجراء الاختبارات للمتقدمين لها.

تعليمات دخول الإختبارات الإلكترونية للمتقدمين بمركز تقييم القدرات والمسابقات

وهناك تعليمات يجب اتباعها لدخول الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف بالجهات الحكومية وتشمل:

1_الدخول من البوابة الخلفية للمركز.

2_الحضور قبل بدء الامتحانات بساعة على الأقل.

3_الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.

4_لا يسمح بالحضور في غير اليوم والموعد المحدد ويتم إلغاء الامتحان.

5_لن يسمح بالدخول بعد الامتحانات لأي سبب كان.

6_لن يسمح بدخول الامتحانات دون ارتداء الكمامة مع ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية.

7_ لن يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأجهزة الاتصالات حتى لو كانت مغلقة وعلى جميع الممتحنين.

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