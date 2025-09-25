ياسر جلال يظهر في قسم الدقي، ومصادر: استخرج الصحيفة الجنائية موجهة لمجلس الشيوخ

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ الفنان ياسر جلال، أثناء قيامة بإنهاء إجراءات استخراج الفيش والتشبيه "صحيفة الحالة الجنائية" من قسم شرطة الدقي، اليوم الخميس، وكشفت مصادر مطلعة أن الفيش موجه إلى مجلس الشيوخ.

ياسر جلال يظهر في قسم الدقي

وأظهرت الصور المتداولة توجه الفنان ياسر جلال إلى قسم شرطة الدقي، وكان يمسك في يديه أوراق الفيش والتشبيه “صحيفة الحالة الجنائية”، الموجهة إلى مجلس الشيوخ، لإنهاء إجراءات الحصول عليها.

جدير بالذكر أن الفنان ياسر جلال توجه، خلال الساعات الماضية لقسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، حيث تقدم بطلب لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، وهي الوثيقة الرسمية التي تُطلب عادة في عدد من الإجراءات القانونية والإدارية.

مصادر ياسر جلال يوجه الصحيفة الجنائية لمجلس الشورى

ووفقًا لمصدر مطلع فإن الصحيفة الجنائية المقدمة من ياسر جلال كانت موجّهة إلى مجلس الشيوخ، ما فتح باب التكهنات حول نيته المحتملة في خوض تجربة العمل النيابي أو السياسي خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.



ويذكر أن قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، حدد ضوابط وشروط التعيين في مجلس الشيوخ، حيث نصت المادة 28 على أن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس (100 عضوًا)، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.

شروط التعيين في مجلس الشورى

ويشترط للتعيين في مجلس الشيوخ أن يتم مراعاة عدة ضوابط (أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها".

كما اشترطت المادة أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة، كما أكدت تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.