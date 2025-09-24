بصمة وجه وإقرار ذمة مالية، أبرز إجراءات عضوية مجلس الشيوخ

أنهى نحو 20 عضوا بمجلس الشيوخ، حتى الآن، إجراءات العضوية واستخراج كارنيه المجلس، وذلك في ظل فعاليات اليوم الثاني من حفل الاستقبال الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس للأعضاء المنتخبين في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

إجراءات العضوية

وتتضمن إجراءات العضوية، عددا من الخطوات، تبدأ ببصمة الوجه ثم ملئ استمارة العضوية، ثم التصوير الفوتوغرافي، ثم ملئ إقرار الذمة المالية، ثم استلام الحقيبة البرلمانية، ثم تسجيل رغبات اللجان النوعية.

الحقيبة البرلمانية

وتحتوي الحقيبة البرلمانية علي: (تابلت) الذي يتم استخدامه في المجلس، بالإضافة إلى نسخة كاملة من نص الدستور، بجانب ختم فيها اسم النائب ورقم عضويته.

ويستقبل مجلس الشيوخ الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي).

تسليم بطاقات العضوية

وبالأمس، قام المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، بتسليم بطاقات العضوية إلى السادة الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع القاهرة، وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا (قائمة وفردي)، وسط أجواء ودية سادها الترحيب والتقدير.

وحرص المستشار الأمين العام، على مشاركة الأعضاء فرحتهم بالتقاط الصور التذكارية معهم، والتي عكست أجواءً من الود والاعتزاز بهذه اللحظة التي تُعد بداية لمسيرتهم البرلمانية الجديدة تحت قبة المجلس.

كما وجّه المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام، والمستشار عمرو يسري نائب الأمين العام، خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين في تنظيم فعاليات اليوم الأول من حفل الاستقبال وتسليم البطاقات، مثمنين الجهود المبذولة والأداء المشرف الذي أسهم في خروج الفعاليات بصورة تليق بمكانة المجلس.

