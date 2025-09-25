نائب رئيس الرقابة المالية يستعرض دور الهيئة في توفير حزم تمويلية للشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب تحت شعار "جيل 2030"، والتي تنظمها الوزارة من خلال وحدة الشمول المالي والرقمي والذكاء الاصطناعي بالمركز الأوليمبي بالمعادي وبمشاركة 200 شاب وشابة من مختلف الجامعات المصرية ومراكز الشباب وذوي الهمم، وذلك بحضور كل من محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة.

واستعرض محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية بعنوان "تعزيز الشمول المالي والرقمي: فرص الشباب في بناء مستقبل اقتصادي مستدام"، الدور الذي تقوم به الهيئة في تنظيم ورقابة القطاع المالي غير المصرفي ودور القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص تمويلية لكافة فئات المجتمع ومن ضمنهم الشباب لتمويل مشروعاتهم أو التوسع فيها، كما استعرض جهود الهيئة في نشر الوعي والثقافة بالخدمات المالية غير المصرفية.

وأكد الصياد على أن استراتيجية الهيئة تهدف إلى نشر الثقافة والوعي لدى كافة فئات المجتمع بالحلول المالية والتأمينية والاستثمارية المتنوعة التي توفرها الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك اتساقًا مع استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي، مشيرا إلى حرص الهيئة على إعداد شباب مصري قادر على اتخاذ أفضل القرارات المالية مبنية على أدلة وفهم سليم للقطاعات والخدمات المالية، مما يمكنها من تحقيق أهدافها، وفتح فرص عمل جديدة تحسن من مستوى معيشتهم وتدعم الاقتصاد القومي.

وأشاد نائب رئيس الهيئة بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين، والذي يهدف إلى نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بين الشباب.

ويشمل هذا التعاون تنفيذ برنامج تدريب مدرب التوعية المعتمد (CFAT)، وهو برنامج مكثف يستهدف إعداد وتأهيل الكوادر الشابة من منتسبي الوزارة للعمل كسفراء للهيئة في نشر التوعية بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وتوضيح سُبل الاستفادة منها في الحياة العملية وتوظيفها لتوفير فرص حقيقية للشباب.

ويؤكد نائب رئيس الهيئة أن أثر مثل هذه الفعاليات المهمة ليس فقط على مستوى تعزيز مستويات الثقافة المالية بل على مستوى تعريف الشباب المصري بالوظائف المختلفة بالمؤسسات والجهات المالية غير المصرفية، وكيفية الاستعداد لها على مستوى المهارات والمعارف المطلوبة، وهو ما يدعم عملية اتخاذ قراراتهم داخل الجامعات والكليات باختيار التخصصات التي تتماشى مع الوظائف.

ومنذ إطلاق البرنامج، تم تنفيذ 7 دورات تدريبية، إلى جانب تدشين مبادرة نوادي التوعية المالية التي جرى تعميمها بعدد من المحافظات، كما نجح خريجو البرنامج في تنظيم 65 ندوة توعوية خلال عام 2025 فقط، استهدفت الشباب والطلائع بمراكز ونوادي الشباب.

وفي السياق ذاته، أطلقت الهيئة مسابقة Y Champions، التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية غير المصرفية من خلال تشجيع الشباب على إنتاج محتوى مرئي قصير يعرض أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بطريقة مبتكرة وجذابة.

