الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

نائب رئيس الرقابة المالية يستعرض دور الهيئة في توفير حزم تمويلية للشباب

فعاليات النسخة الثالثة
فعاليات النسخة الثالثة من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب

 شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب تحت شعار "جيل 2030"، والتي تنظمها الوزارة من خلال وحدة الشمول المالي والرقمي والذكاء الاصطناعي بالمركز الأوليمبي بالمعادي وبمشاركة 200 شاب وشابة من مختلف الجامعات المصرية ومراكز الشباب وذوي الهمم، وذلك بحضور كل من محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة.

 

واستعرض محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية بعنوان "تعزيز الشمول المالي والرقمي: فرص الشباب في بناء مستقبل اقتصادي مستدام"، الدور الذي تقوم به الهيئة في تنظيم ورقابة القطاع المالي غير المصرفي ودور القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص تمويلية لكافة فئات المجتمع ومن ضمنهم الشباب لتمويل مشروعاتهم أو التوسع فيها، كما استعرض جهود الهيئة في نشر الوعي والثقافة بالخدمات المالية غير المصرفية.

وأكد الصياد على أن استراتيجية الهيئة تهدف إلى نشر الثقافة والوعي لدى كافة فئات المجتمع بالحلول المالية والتأمينية والاستثمارية المتنوعة التي توفرها الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك اتساقًا مع استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي، مشيرا إلى حرص الهيئة على إعداد شباب مصري قادر على اتخاذ أفضل القرارات المالية مبنية على أدلة وفهم سليم للقطاعات والخدمات المالية، مما يمكنها من تحقيق أهدافها، وفتح فرص عمل جديدة تحسن من مستوى معيشتهم وتدعم الاقتصاد القومي.

وأشاد نائب رئيس الهيئة بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين، والذي يهدف إلى نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بين الشباب. 

ويشمل هذا التعاون تنفيذ برنامج تدريب مدرب التوعية المعتمد (CFAT)، وهو برنامج مكثف يستهدف إعداد وتأهيل الكوادر الشابة من منتسبي الوزارة للعمل كسفراء للهيئة في نشر التوعية بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وتوضيح سُبل الاستفادة منها في الحياة العملية وتوظيفها لتوفير فرص حقيقية للشباب.

ويؤكد نائب رئيس الهيئة أن أثر مثل هذه الفعاليات المهمة ليس فقط على مستوى تعزيز مستويات الثقافة المالية بل على مستوى تعريف الشباب المصري بالوظائف المختلفة بالمؤسسات والجهات المالية غير المصرفية، وكيفية الاستعداد لها على مستوى المهارات والمعارف المطلوبة، وهو ما يدعم عملية اتخاذ قراراتهم داخل الجامعات والكليات باختيار التخصصات التي تتماشى مع الوظائف.

 

ومنذ إطلاق البرنامج، تم تنفيذ 7 دورات تدريبية، إلى جانب تدشين مبادرة نوادي التوعية المالية التي جرى تعميمها بعدد من المحافظات، كما نجح خريجو البرنامج في تنظيم 65 ندوة توعوية خلال عام 2025 فقط، استهدفت الشباب والطلائع بمراكز ونوادي الشباب. 

وفي السياق ذاته، أطلقت الهيئة مسابقة Y Champions، التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية غير المصرفية من خلال تشجيع الشباب على إنتاج محتوى مرئي قصير يعرض أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بطريقة مبتكرة وجذابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية الهيئة اشرف صبحي وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افظ البنك المركزي البنك المركزي المصر أشرف صبحى وزير الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

الرقابة المالية تحذر من صفحات وهمية على مواقع التواصل تقدم قروضًا استهلاكية (فيديو)

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2%.. ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.7% خلال يونيو الماضي.. موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي 2025

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 5 مليارات جنيه.. 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية..القاهرة والإسكندرية في قائمة أرخص مدن للمعيشة بأفريقيا

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار..البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في الختام..البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الدولار واستقرار الذهب.. علب حلاوة المولد تبدأ من 98 جنيهًا.. توقعات بانخفاض 15% في سعر السلع الغذائية.. وطن الحديد يتراجع 2000 جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم.. البيتكوين تقترب من 120 ألف دولار.. الضرائب تكشف آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب في الصاغة.. مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع.. "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

الأكثر قراءة

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ووزيري الدفاع والداخلية وكبار رجال الدولة (فيديو وصور)

8 قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

غارات إسرائيلية على صنعاء باليمن

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

السيسي مرحبًا بمبادرة ترامب لوقف حرب غزة: أتطلع إلى تنفيذها في أقرب وقت ممكن

تأشيرة الخطيب إلى أمريكا بعد هجوم مدحت شلبي (صورة)

خدمات

المزيد

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

مفاجأة في أسعار البيض، كرتونة البيض تسجل هذا الرقم ببورصة الدواجن اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 25-9-2025

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها بتحقيق الاستقرار والسعادة

هل يجوز شراء السلع التي يظن أنها مسروقة؟ الإفتاء ترد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads