القنصلية السعودية بالإسكندرية تحتفل باليوم الوطني الـ95

نظمت قنصلية المملكة العربية السعودية في الإسكندرية، برئاسة القنصل العام مزيد بن محمد الهويشان، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالا باليوم الوطني الـ95 للمملكة تحت شعار "عزنا بطبعنا"، وذلك بأحد الفنادق الشهيرة على كورنيش البحر.

شهد الحفل حضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إلى جانب عدد من الشخصيات الدبلوماسية والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمثقفين والإعلاميين من داخل وخارج المحافظة.

وتفقد القنصل العام برفقة محافظ الإسكندرية معرضًا أقيم على هامش الاحتفالية بعنوان «التأسيس إلى الرؤية»، حيث عبّر الحضور عن خالص مشاعر الود والتقدير للمملكة في يومها الوطني، متمنين لها المزيد من التقدم والازدهار.

وفي كلمته، أعرب القنصل مزيد بن محمد الهويشان عن شكره وتقديره للحضور، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط المملكة بمصر، وبخاصة مدينة الإسكندرية.

وأوضح أن اليوم الوطني يوافق ذكرى توحيد المملكة في 23 سبتمبر 1932م، بموجب المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، لتحمل الدولة اسم المملكة العربية السعودية.

وأشار القنصل إلى ما حققته المملكة من إنجازات بارزة، موضحًا أنها أصبحت واحدة من أكبر 20 اقتصادًا في العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 أكثر من 4.5 تريليون ريال سعودي، لتسجل أسرع معدلات نمو بين دول مجموعة العشرين في بعض السنوات الأخيرة.

كما استعرض التطور الكبير في مجال التعليم، موضحًا أن المملكة تمتلك جامعات حكومية وأهلية حققت مراكز متقدمة عالميًا، فضلًا عن برامج الابتعاث الكبرى التي أرسلت عشرات الآلاف من الطلاب إلى أفضل الجامعات حول العالم، مضيفًا أن المملكة باتت اليوم وجهة جاذبة للطلاب الدوليين عبر مبادرات تعليمية ومنح بحثية تعكس قوة منظومتها الأكاديمية.

وفيما يخص تمكين المرأة، أشار إلى أن المملكة شهدت تحولات جوهرية منحت المرأة فرصًا واسعة، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى نحو 35% بعد أن كانت لا تتجاوز 19% قبل سنوات قليلة.

وأكد القنصل أن العلاقات السعودية – المصرية تمثل نموذجًا فريدًا من التعاون والتكامل، جمعت بين البلدين روابط الدين واللغة والتاريخ، وتطورت عبر عقود لتصبح ركيزة أساسية للتنسيق المشترك سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، بما يخدم قضايا الأمة ويعزز رفاهية الشعبين.

ومن جانبه، قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية: إن الاحتفال باليوم الوطني السعودي يجسد مسيرة عطاء ممتدة من التأسيس حتى النهضة الحالية التي تشهدها المملكة، مشيرًا إلى مكانتها الخاصة في قلوب المصريين وقوة العلاقات التي تجمع البلدين عبر التاريخ.

