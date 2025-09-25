الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 في قطر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم في قطر

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية، اليوم الخميس، انخفاضا ملحوظا في جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثير من القطريين على شراء المشغولات الذهبية، والسبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم عند 440 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 403 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 385 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 330 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 256 ريالا قطريا.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية بحثًا عن مؤشرات إضافية حول المسار المحتمل لسياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:02 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3765.20 دولار

وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 3790.82 دولار يوم الثلاثاء، مستفيدًا من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة التي عادة ما تدعم المعدن الأصفر.

قفزة مفاجئة في سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم، وعيار 21 يسجل هذا المستوى

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 بالصاغة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 43.83 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 1470.66 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1210.96 دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 المشغولات الذهبية أسعار الذهب في السوق القطري اسعار الذهب فى السوق أسعار الذهب في البورصة العالمية

مواد متعلقة

ارتفاع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5782 جنيها

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 بالصاغة

الأكثر قراءة

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

إحالة مسئولين بأحياء أول وثان المحلة الكبرى بالغربية للنيابة، اعرف التفاصيل

مفاجأة ياسين منصور في انتخابات الأهلي

زيادة تفريغ بحيرة سد النهضة تهدد السودان، وباحث يكشف تأثير تدفق المياه على مصر

بشرى سارة لمرافقي الوافدين في السعودية

تأشيرة الخطيب إلى أمريكا بعد هجوم مدحت شلبي (صورة)

استبعاد مديرة المدرسة وإيقاف الجاني، أول قرار من محافظ المنوفية بعد طعن طالب لزميله

خدمات

المزيد

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

مفاجأة في أسعار البيض، كرتونة البيض تسجل هذا الرقم ببورصة الدواجن اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 25-9-2025

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز شراء السلع التي يظن أنها مسروقة؟ الإفتاء ترد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads