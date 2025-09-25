تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 في قطر

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية، اليوم الخميس، انخفاضا ملحوظا في جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثير من القطريين على شراء المشغولات الذهبية، والسبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم عند 440 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 403 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 385 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 330 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 256 ريالا قطريا.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية بحثًا عن مؤشرات إضافية حول المسار المحتمل لسياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:02 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3765.20 دولار

وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 3790.82 دولار يوم الثلاثاء، مستفيدًا من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة التي عادة ما تدعم المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 43.83 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 1470.66 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1210.96 دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.